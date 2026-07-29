बेसिक सैलरी में ₹20 लाख से ज्यादा फायदा...8वें वेतन आयोग से मिलेगा बड़ा तोहफा
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की ओर से नए वेतन आयोग में सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर तरह-तरह के कैल्कुलेशन किए जा रहे हैं
- कर्मचारी संगठन हर साल 5% से 6% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के इंतजार में हैं। वेतन आयोग भी सिफारिशों को तैयार करने के लिए एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में वेतन आयोग की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की ओर से नए वेतन आयोग में सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर तरह-तरह के कैल्कुलेशन किए जा रहे हैं। इंक्रीमेंट को लेकर जो कैल्कुलेशन है उससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है।
क्या है कैल्कुलेशन?
कर्मचारी संगठन हर साल 5% से 6% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालाना 5% की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते (DA) के 25% तक पहुंचने पर उसे मूल वेतन में मिलाने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 3% की वेतन बढ़ोतरी (इंक्रीमेंट) मिलती है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सालाना 3% की वेतन बढ़ोतरी काफी नहीं है क्योंकि इससे दस साल में भी बेसिक सैलरी दोगुना नहीं हो पाता है।
Bankbazaar के अनुसार, अगर 8वां वेतन आयोग 2.1 का फिटमेंट फैक्टर चुनता है और सालाना इंक्रीमेंट की दर को 3% से बढ़ाकर 6% कर देता है तो लेवल 1-8 के कर्मचारियों को 10 सालों में बेसिक सैलरी में अतिरिक्त ₹20.59 लाख मिल सकते हैं।
आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने भी सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AINPSEF) ने 7% और इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है।
अगस्त में आठवें वेतन आयोग की बैठक
बता दें कि आठवें वेतन आयोग की अगली बैठक 7 और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ होने वली है। वेतन आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार बैठक का स्थान और समय संबंधित संगठनों को बाद में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, आने वाले महीनों में दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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