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बेसिक सैलरी में ₹20 लाख से ज्यादा फायदा...8वें वेतन आयोग से मिलेगा बड़ा तोहफा

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की ओर से नए वेतन आयोग में सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर तरह-तरह के कैल्कुलेशन किए जा रहे हैं
  • कर्मचारी संगठन हर साल 5% से 6% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं
8th pay commission news
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के इंतजार में हैं। वेतन आयोग भी सिफारिशों को तैयार करने के लिए एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में वेतन आयोग की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की ओर से नए वेतन आयोग में सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर तरह-तरह के कैल्कुलेशन किए जा रहे हैं। इंक्रीमेंट को लेकर जो कैल्कुलेशन है उससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है।

क्या है कैल्कुलेशन?

कर्मचारी संगठन हर साल 5% से 6% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालाना 5% की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते (DA) के 25% तक पहुंचने पर उसे मूल वेतन में मिलाने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 3% की वेतन बढ़ोतरी (इंक्रीमेंट) मिलती है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सालाना 3% की वेतन बढ़ोतरी काफी नहीं है क्योंकि इससे दस साल में भी बेसिक सैलरी दोगुना नहीं हो पाता है।

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Bankbazaar के अनुसार, अगर 8वां वेतन आयोग 2.1 का फिटमेंट फैक्टर चुनता है और सालाना इंक्रीमेंट की दर को 3% से बढ़ाकर 6% कर देता है तो लेवल 1-8 के कर्मचारियों को 10 सालों में बेसिक सैलरी में अतिरिक्त ₹20.59 लाख मिल सकते हैं।

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आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने भी सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AINPSEF) ने 7% और इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है।

अगस्त में आठवें वेतन आयोग की बैठक

बता दें कि आठवें वेतन आयोग की अगली बैठक 7 और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ होने वली है। वेतन आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार बैठक का स्थान और समय संबंधित संगठनों को बाद में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, आने वाले महीनों में दिल्ली सहित अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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