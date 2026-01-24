Hindustan Hindi News
8वें वेतन आयोग के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

संक्षेप:

8th Pay Commission latest: केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस संशोधन से कुल मिलाकर लगभग 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर और 23,260 परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

Jan 24, 2026 08:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
8th Pay Commission latest: केंद्र सरकार के हर स्तर के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से ना सिर्फ केद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस इंतजार के बीच केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस संशोधन से कुल मिलाकर लगभग 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर और 23,260 परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

क्या है मामला?

दरअसल, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। पीएसयू साधारण बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि यह एक अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। इस पर कुल खर्च 8,170.30 करोड़ रुपये होगा जिसमें वेतन संशोधन के तहत बकाया मद में 5,822.68 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए 250.15 करोड़ रुपये तथा पारिवारिक पेंशन के लिए 2097.47 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नवंबर 2022 से नाबार्ड कर्मचारियों के लिए प्रभावी

नाबार्ड के लिए वेतन संशोधन एक नवंबर 2022 से प्रभावी होगा जिससे वार्षिक वेतन मद में लगभग 170 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी और बकाया भुगतान की कुल राशि करीब 510 करोड़ रुपये होगी। पेंशन संशोधन के परिणामस्वरूप नाबार्ड के 269 पेंशनधारकों और 457 पारिवारिक पेंशनधारकों को एकमुश्त 50.82 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाएगा जबकि पेंशन भुगतान पर मासिक अतिरिक्त खर्च 3.55 करोड़ रुपये होगा। इसके साथ ही सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत संशोधन के तहत एक नवंबर 2022 से मूल पेंशन और महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इससे कुल वित्तीय बोझ 2,696.82 करोड़ रुपये आंका गया है।

