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8वें वेतन आयोग की जरूरी डेडलाइन खत्म, अब केंद्रीय कर्मचारियों का क्या होगा?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • आठवें वेतन आयोग ने सुझाव, ज्ञापन लेने की अंतिम तिथि 15 जून को समाप्त कर दी है
  • अब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने की प्रक्रिया में जुट गया है
8वें वेतन आयोग की जरूरी डेडलाइन खत्म, अब केंद्रीय कर्मचारियों का क्या होगा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में आ चुका है। इसी के तहत वेतन आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठन और हितधारकों के साथ बैठक कर रहा है। सुझाव या सिफारिश के लिए वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब सुझाव या सिफारिश देने का मौका खत्म हो चुका है।

कब थी आखिरी तिथि?

दरअसल, वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं ज्ञापन लेने की अंतिम तिथि 15 जून को समाप्त कर दी है। अब आयोग प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि वेतन आयोग किस फिटमेंट फॉर्मूले की सिफारिश करेगा। कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.83 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा है जबकि कुछ संगठनों ने इसे 5 तक बढ़ाने की मांग रखी है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना पर्याप्त नहीं है।

7वें वेतन आयोग में कितना फॉर्मूला?

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम मूल वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 3 से नीचे ही रह सकता है।

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कब हुआ था गठन?

वैसे तो 8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में हुआ था लेकिन इसका गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में किया था। आयोग को वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेतन आयोग की सिफारिशें जून-जुलाई 2027 तक आने की संभावना है। चूंकि आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है, इसलिए रिपोर्ट और वास्तविक लागू होने के बीच का अंतर कर्मचारियों के लिए एरियर का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

कितना मिल सकता है एरियर?

वेतन आयोग 18 से 24 महीने तक के एरियर की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिल सकती है।

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वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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