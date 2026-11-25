8th Pay Commission: पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी की मांग! 9,000 से सीधे 45,000 रुपये करने का प्रस्ताव
मुख्य बातें
- पेंशनर्स के संगठन सरकार से न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं
- भारत पेंशनर्स समाज (BPS) का दावा है कि वह करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है
- संगठन का मानना है कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी जरूरी है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पेंशनर्स के संगठन सरकार से न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) का दावा है कि वह करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन का मानना है कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी जरूरी है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या सरकार पेंशनर्स की इतनी बड़ी मांग मान सकती है? फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
आखिरी सैलरी का 67% मिले पेंशन
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने मांग की है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 67% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए। वहीं, फैमिली पेंशन को आखिरी सैलरी का 50% करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी इसी तरह की मांग की है। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
60 हजार बेसिक सैलरी पर कितनी बनेगी पेंशन
मान लीजिए किसी कर्मचारी की 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है और आखिरी सैलरी 1 लाख रुपये है। कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 2.30 लाख रुपये हो सकती है। अगर नई सैलरी का 67% पेंशन के रूप में दिया जाता है तो हर महीने करीब 1.54 लाख रुपये पेंशन मिल सकती है। वहीं, अगर सरकार मौजूदा 50% पेंशन का नियम बरकरार रखती है तो भी इस उदाहरण में पेंशन करीब 1.15 लाख रुपये हो सकती है। यानी मौजूदा 50,000 रुपये की पेंशन के मुकाबले करीब 65,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OROP की मांग
पेंशनर्स संगठन एक और बड़ी मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन (OROP) लागू किया जाए। इसका मतलब है कि एक ही पद या रैंक से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साल अलग-अलग होने के बावजूद बराबर पेंशन मिले। फिलहाल सरकार ने 2014 में सशस्त्र बलों के लिए OROP लागू किया था। हालांकि, इसे सभी केंद्रीय पेंशनर्स पर लागू करना सरकार के लिए महंगा साबित हो सकता है। देश में करीब 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स हैं, जबकि काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 58 लाख है।
9,000 से 45,000 रुपये हो जाएगी न्यूनतम पेंशन
पेंशनर्स की 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग काफी बड़ी है। लेकिन जानकारों के मुताबिक, इतनी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये हुई थी। वहीं, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.50 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर करीब 22,500 रुपये हो सकती है। हालांकि, पेंशन में असली बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका फैसला सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर विचार करने के बाद ही करेगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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