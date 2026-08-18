8वें वेतन आयोग की जरूरी डेडलाइन खत्म, कहीं चूक तो नहीं गए केंद्रीय कर्मचारी!
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ है
- यह वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल सरकार को सौंपेगा लेकिन इससे पहले देश के अलग-अलग राज्य में बैठकें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से बैठकें कर वेतन आयोग उनकी राय और सिफारिशों पर मंथन कर रहा है। इसी कड़ी में वेतन आयोग की टीम 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को राजस्थान के जयपुर दौरे पर जाएगी। इस बैठक के लिए आवेदन करने की 18 अगस्त की डेडलाइन आज खत्म हो गई है।
क्या है मामला?
दरअसल, आठवें वेतन आयोग ने 3 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जयपुर में होने वाली बैठकों में सिर्फ राजस्थान में स्थित या रजिस्टर्ड ऐसे कर्मचारी संगठन, महासंघ और यूनियन शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने आयोग के सामने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है लेकिन अभी तक आयोग के साथ व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। 18 अगस्त की समयसीमा खत्म होने के बाद आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर योग्य संगठनों का चयन करेगा। इसके बाद चयनित प्रतिनिधियों को जयपुर बैठक से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी।
आवेदन के लिए क्या जरूरी था?
योग्य संगठनों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बैठक के लिए अनुरोध करना था। आवेदन के दौरान उन्हें अपने मेमोरेंडम से जुड़ा यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी था। चयनित संगठनों को बैठक का स्थान और समय ईमेल के जरिए बताया जाएगा। वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले महीनों में अलग-अलग राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में और भी बैठकें होंगी, जिनकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। इसलिए 31 अगस्त और एक सितंबर को जयपुर में होने वाली बैठक में सिर्फ राजस्थान के कर्मचारी हिस्सा लें।
क्या है बैठक का मकसद?
देश के अलग-अलग राज्यों में वेतन आयोग बैठकें कर रहा है। इसका मकसद कर्मचारी संगठनों से आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी, भत्ते, सेवा शर्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव लेना है। इन सुझावों पर वेतन आयोग मंथन करेगा और उचित होने पर वह अपनी सिफारिशें में शामिल भी कर सकता है।
पिछले साल हुआ था गठन
बता दें कि सरकार ने पिछले साल आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। यह वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 से ही लागू होने की उम्मीद की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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