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8वें वेतन आयोग की जरूरी डेडलाइन खत्म, कहीं चूक तो नहीं गए केंद्रीय कर्मचारी!

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ है
  • यह वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है
8th pay commission news
आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल सरकार को सौंपेगा लेकिन इससे पहले देश के अलग-अलग राज्य में बैठकें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से बैठकें कर वेतन आयोग उनकी राय और सिफारिशों पर मंथन कर रहा है। इसी कड़ी में वेतन आयोग की टीम 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को राजस्थान के जयपुर दौरे पर जाएगी। इस बैठक के लिए आवेदन करने की 18 अगस्त की डेडलाइन आज खत्म हो गई है।

क्या है मामला?

दरअसल, आठवें वेतन आयोग ने 3 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जयपुर में होने वाली बैठकों में सिर्फ राजस्थान में स्थित या रजिस्टर्ड ऐसे कर्मचारी संगठन, महासंघ और यूनियन शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने आयोग के सामने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है लेकिन अभी तक आयोग के साथ व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। 18 अगस्त की समयसीमा खत्म होने के बाद आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर योग्य संगठनों का चयन करेगा। इसके बाद चयनित प्रतिनिधियों को जयपुर बैठक से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी।

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आवेदन के लिए क्या जरूरी था?

योग्य संगठनों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बैठक के लिए अनुरोध करना था। आवेदन के दौरान उन्हें अपने मेमोरेंडम से जुड़ा यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी था। चयनित संगठनों को बैठक का स्थान और समय ईमेल के जरिए बताया जाएगा। वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले महीनों में अलग-अलग राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में और भी बैठकें होंगी, जिनकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। इसलिए 31 अगस्त और एक सितंबर को जयपुर में होने वाली बैठक में सिर्फ राजस्थान के कर्मचारी हिस्सा लें।

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क्या है बैठक का मकसद?

देश के अलग-अलग राज्यों में वेतन आयोग बैठकें कर रहा है। इसका मकसद कर्मचारी संगठनों से आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी, भत्ते, सेवा शर्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव लेना है। इन सुझावों पर वेतन आयोग मंथन करेगा और उचित होने पर वह अपनी सिफारिशें में शामिल भी कर सकता है।

पिछले साल हुआ था गठन

बता दें कि सरकार ने पिछले साल आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। यह वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 से ही लागू होने की उम्मीद की जा रही है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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