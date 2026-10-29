8वें वेतन आयोग के सामने 20 साल पुरानी डिमांड, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा?
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग के सामने तिमाही DA संशोधन, 25 फीसदी पर बेसिक में मर्ज करने और DA को टैक्स से छूट देने के प्रस्ताव दिए गए हैं
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले, वेतन आयोग के सामने तरह-तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिसे 20 साल पहले खारिज किया जा चुका है।
क्या है प्रस्ताव?
दरअसल, ये प्रस्ताव कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) से जुड़े हैं। कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने मांग रखी है कि महंगाई भत्ते में हर छह महीने के बजाय हर तीन महीने में संशोधन किया जाए, DA को 50 फीसदी के बजाय 25 फीसदी होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए और महंगाई भत्ते को इनकम टैक्स से छूट दी जाए। ये तीनों मांगें करीब दो दशक पहले 6वें वेतन आयोग के सामने भी उठाई गई थीं लेकिन उस समय इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों में इन्हें फिर शामिल किया गया है।
क्या है तर्क?
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई में बदलाव का असर जल्दी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में दिखना चाहिए। इसके लिए DA और DR की समीक्षा हर तीन महीने में जरूरी है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का DA साल में दो बार संशोधित होता है। पहला संशोधन 1 जनवरी और दूसरा संशोधन 1 जुलाई से लागू होता है।
इसके अलावा, डीए को बेसिक वेतन में मर्ज पर कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब DA लगातार बढ़ता है, तो बेसिक पे के मुकाबले कुल वेतन संरचना में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए DA के 25 फीसदी तक पहुंचने पर ही उसे बेसिक पे में मर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
DA को इनकम टैक्स से छूट देने की मांग
डीए को आयकर से पूरी तरह मुक्त करने का भी प्रस्ताव है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) का कहना है कि DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत की भरपाई के लिए दिए जाते हैं। इन पर टैक्स लगाने से महंगाई से राहत देने का उद्देश्य आंशिक रूप से प्रभावित होता है।
इसी आधार पर FNPO ने डीए को कर योग्य आय से बाहर रखने की मांग की है। बहरहाल, वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। यह देखन अहम होगा कि वेतन आयोग ने किस डिमांड को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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