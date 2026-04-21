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DA बढ़ने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी कन्फ्यूज, 8वें वेतन आयोग के दौर में यह डर

Apr 21, 2026 06:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आठवें वेतन आयोग के दौर में पहली बार है जब सरकार ने महंगाई भत्ते पर फैसला लिया है। अब आठवें वेतन आयोग के दौर में 2 पर्सेंट के डीए बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं।

DA बढ़ने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी कन्फ्यूज, 8वें वेतन आयोग के दौर में यह डर

8th Pay Commission latest: बीते सप्ताह सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए का ऐलान कर दिया और इसमें 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी हो गई। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 पर्सेंट हो गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। आठवें वेतन आयोग के दौर में पहली बार है जब सरकार ने महंगाई भत्ते पर फैसला लिया है। दरअसल, 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था। ऐसे में अब आठवें वेतन आयोग के दौर में 2 पर्सेंट के डीए बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं।

क्या हैं सवाल?

केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर भी डीए बढ़ोतरी की रफ्तार ऐसी ही रहेगी। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल, आठवां वेतन आयोग नए सिरे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से लेकर महंगाई भत्ते यानी डीए तक पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेग। यह जरूर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन भत्ते पर अपनी मांग वेतन आयोग को सौंप रहे हैं।

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इसी कड़ी में राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने भत्तों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है । इसमें महंगाई भत्ते (DA) को 25% पर बेसिक सैलरी के साथ मिलाना शामिल है। सबसे खास प्रस्तावों में से एक यह है कि जब डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर 25% से ज्यादा हो जाए तो उसे बेसिक सैलरी और पेंशन के साथ मिला दिया जाए। एक प्रस्ताव यह भी है कि कीमतों की गणना बाजार दरों के आधार पर की जानी चाहिए न कि सरकारी दरों के आधार पर, जिनमें 25% तक का अंतर होता है। NC-JCM के कर्मचारी पक्ष के मुताबिक हमने प्रस्ताव दिया है कि 8वां वेतन आयोग यह सिफारिश करे कि यदि DA/DR, 25% से ज्यादा हो जाता है, तो उसे मूल वेतन और मूल पेंशन के साथ मिला दिया जाए।

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यह इसलिए अहम है क्योंकि महंगाई की भरपाई के लिए DA में अभी साल में दो बार संशोधन किया जाता है। इसे बेसिक सैलरी के साथ मिला देने से सैलरी और पेंशन का आधार स्थायी रूप से बढ़ सकता है। इसका असर HRA, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे अन्य घटकों पर भी पड़ सकता है।

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पिछले साल हुआ था गठन

बता दें कि सरकार ने पिछले साल आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। पिछले साल नवंबर महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा, भत्तों में संशोधन और पेंशन से जुड़े बदलावों का रास्ता साफ हो गया था। वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। यह सिफारिशें सरकार अक्षरक्ष: लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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