3% बढ़ा DA, कर्मचारियों को अब सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार, कब आएगी नई सिफारिश?
मुख्य बातें
- केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR बढ़ाने का ऐलान किया है
- तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 63% कर दिया है
- वहीं, पंजाब सरकार ने DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इसके बाद DA और DR की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हालांकि, अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और नई सैलरी कब से लागू होगी। ऐसे में आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति क्या है, कर्मचारियों की क्या मांगें हैं और सरकार कब तक इस पर फैसला ले सकती है।
कई राज्यों ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR बढ़ाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 63% कर दिया है। वहीं, पंजाब सरकार ने DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यहां महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बता दें कि DA और DR में बढ़ोतरी का 8वें वेतन आयोग से सीधा संबंध नहीं है। दोनों अलग-अलग फैसले हैं।
कब आएगा 8वें वेतन आयोग का फैसला?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े फायदों की समीक्षा करना है। इसके अलावा आयोग देश की आर्थिक स्थिति और सरकार के बजट पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखेगा। फिलहाल सरकार ने नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में भी बताया था कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं।
कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?
कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से अच्छी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाई जाए, फिटमेंट फैक्टर में सुधार हो और भत्तों के साथ पेंशन की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाए। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?
8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसलिए इसकी सिफारिशें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर अपने आप लागू नहीं होंगी। हालांकि, पहले भी कई राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती रही हैं। लेकिन हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से फैसला लेता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें कब और किस तरह लागू करना है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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