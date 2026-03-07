8वें वेतन आयोग के दौर में पहला DA… केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब भी लागू हों लेकिन इस माहौल में पहली बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर फैसला लेने वाली है। आमतौर पर होली तक इस पर फैसला हो जाता है लेकिन इस बार देरी हो रही है।
8th pay commission latest update: बीते 31 दिसंबर को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद अब आठवें वेतन आयोग का दौर आ गया है। वैसे तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में करीब डेढ़ साल लग जाएंगे लेकिन माना जा रहा है कि यह एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब भी लागू हों लेकिन इस माहौल में पहली बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर फैसला लेने वाली है।
सरकार की घोषणा का इंतजार
दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी 2026 की छमाही के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के संबंध में सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर, सरकार होली जैसे किसी बड़े त्योहार से पहले इसकी घोषणा करती है लेकिन इस बार होली बीत जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी
बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में छमाही आधार पर बढ़ोतरी की घोषणा करती है - एक जनवरी के लिए और दूसरी जुलाई के लिए। हालांकि, घोषणा एक ही महीने में होना जरूरी नहीं है। यह किसी बड़े त्योहार से पहले भी हो सकती है लेकिन घोषणा की कोई निश्चित तिथि नहीं है और इसमें देरी भी हो सकती है।
जनवरी 2026 के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीने के औसत के आधार पर की गई है। जनवरी 2026 के डीए की गणना दिसंबर 2025 के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी होने के बाद की गई थी।
कितना हो सकता है डीए?
केंद्र सरकार आम तौर पर महंगाई भत्ते को राउंड फिगर में घोषित करती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा 58 प्रतिशत DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक बढ़ोतरी जानने के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
आठवें वेतन आयोग का हो चुका है गठन
पिछले साल केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। यह वेतन आयोग 18 से 20 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार फैसले को लागू करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें