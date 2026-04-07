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DA ऐलान पर केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें कैल्कुलेशन

Apr 07, 2026 12:24 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी-जून छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी अनुमानों के आधार पर डीए और सैलरी का कैल्कुलेशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि डीए में कितनी बढ़ोतरी पर सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा।

DA ऐलान पर केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें कैल्कुलेशन

केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी-जून छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। शुरुआती तीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है। आमतौर पर होली के आसपास डीए का ऐलान हो जाता है लेकिन इस बार देरी से केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ गया है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी अनुमानों के आधार पर डीए और सैलरी का कैल्कुलेशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि डीए में कितनी बढ़ोतरी पर सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 या 3 पर्सेंट का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हर लेवल के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इज़ाफा होगा। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी कुल सैलरी 2% की बढ़ोतरी के साथ बढ़कर लगभग 28,800 रुपये और 3% की बढ़ोतरी के साथ 28,980 रुपये हो सकती है।

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इसी तरह, 29200 रुपये की बेसिक सैलरी पर सैलरी बढ़कर लगभग 46,720 रुपये या 47,012 रुपये हो सकती है। वहीं, जो लोग 56100 रुपये कमाते हैं, उन्हें 3% की बढ़ोतरी के साथ 90,321 रुपये तक मिल सकते हैं। 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी वाले सीनियर अधिकारियों की सैलरी 4 लाख रुपये के पार जा सकती है।

लेवल 1 से 4 तक हर महीने कितनी बढ़ेगी सैलरी?

लेवल 1 (न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000) पर 2% DA बढ़ोतरी से हर महीने लगभग ₹360 अतिरिक्त मिलेगा, जबकि 3% बढ़ोतरी पर ₹540 अतिरिक्त होगा। वहीं, लेवल 2 (न्यूनतम बेसिक पे ₹19,900) पर 2% से ₹398 और 3% से ₹597 की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, लेवल 3 (न्यूनतम बेसिक पे ₹21,700) पर 2% से ₹434 और 3% से ₹651 अतिरिक्त DA मिलेगा। इसके अलावा, लेवल 4 (न्यूनतम बेसिक पे ₹25,500) पर 2% बढ़ोतरी से ₹510 और 3% से ₹765 प्रति माह ज्यादा सैलरी में जुड़ेगा। बता दें कि हर लेवल के हिसाब से सैलरी बढ़ोतरी में भी बदलाव संभव है। वहीं, अब तक सरकार ने डीए पर फैसला नहीं लिया है तो ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। यह सिर्फ अनुमान पर आधरित कैल्कुलेशन है।

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तीन महीने का एरियर भी

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने का डीए एरियर भी मिलेगा। यह एरियर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यह एरियर अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आ जाएगा।

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आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी इंतजार है। बीते साल नवंबर महीने में वेतन आयोग का गठन हुआ था। वहीं, इस वेतन आयोग को 18 महीने की समयसीमा दी गई है। इस समयसीमा में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वेतन आयोग देहरादून में एक अहम बैठक भी करने वाला है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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