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8वें वेतन आयोग में टैक्स के मोर्चे पर राहत...केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी!

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • आठवें वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था लेकिन इस साल सक्रियता बढ़ी है
  • वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है
8वें वेतन आयोग में टैक्स के मोर्चे पर राहत...केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी!

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सच है कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था लेकिन इस साल सक्रियता बढ़ी है। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे। इसी के तहत कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांग वेतन आयोग के सामने रखी है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खास डिमांड की है। यह डिमांड प्रोफेशनल टैक्स का है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

दरअसल, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहा है, इसलिए NC-JCM के स्टाफ पक्ष ने प्रस्ताव दिया है कि वेतन पैनल को प्रोफेशनल टैक्स हटाने पर विचार करना चाहिए। स्टाफ पक्ष ने कहा, "हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा उनकी सैलरी से वसूले जाने वाले प्रोफेशनल टैक्स से छूट दी जाए।"

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उन्होंने आगे कहा, "कर्मचारी पहले से ही इनकम टैक्स और GST वगैरह का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर प्रोफेशनल टैक्स की वसूली का बोझ भी है" स्टाफ साइड ने आयोग से यह भी मांग की है कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। इसके साथ ही नए वेतन ढांचे का लाभ उन केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी मिले, जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं।

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डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ी

वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए राहत देते हुए डेटा कलेक्शन पोर्टल पर सूचना अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। बता दें कि सभी जानकारी केवल ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। ई-मेल, हार्ड कॉपी आदि के जरिए भेजी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

18 महीने का मिला है समय

दरअसल आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। बीते साल नवंबर में वेतन आयोग के गठन के बाद यह अवधि साल 2027 की पहली छमाही में पूरी हो रही है। हालांकि, ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग 2027 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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