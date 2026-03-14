Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को पहले जैसा तोहफा.. सैलरी का गणित समझें

Mar 14, 2026 08:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

बता दें कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। वहीं, नवंबर में समिति का गठन हुआ। आम तौर पर आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इस बीच, नए वेतन आयोग ने फरवरी महीने में एक वेबसाइट लॉन्च किया था।

8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को पहले जैसा तोहफा.. सैलरी का गणित समझें

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा आठवें वेतन आयोग की हो रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। वेतन आयोग के गठन के बाद अब 18 से 20 महीने में सिफारिशें लागू होंगी। यह वेतन आयोग ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पर सिफारिशें देगा बल्कि भत्ते, पेंशन समेत अन्य सुविधाओं पर भी फैसला करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार सैलरी में 7वें वेतन आयोग से भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी सैलरी स्ट्रक्चर को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा। संगठनों की चाहत है कि इसे बढ़ाया जाए ताकि कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम वेतन वृद्धि काफी हद तक उस समय के महंगाई भत्ते (DA) के स्तर पर निर्भर करेगी, जब नया वेतन ढांचा लागू किया जाएगा। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और डीए का स्तर कर्मचारियों की सैलरी तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। आम तौर पर जब नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, तब तक जमा हुआ डीए बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और उसी आधार पर नई सैलरी तय होती है।

ये भी पढ़ें:अडानी के इस शेयर पर जेफरीज फिदा, 52 वीक लो पर कर रहा ट्रेड, अब 73% उछलेगा भाव!

7वें वेतन आयोग में क्या था फॉर्मूला?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट का फॉर्मूला 2.57 तय किया गया था। उस समय न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये थी, जिसे 2.57 से गुणा करने के बाद न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई थी। यह लेवल-1 कर्मचारियों के लिए था। इसी तरह, अलग-अलग लेवल कर्मचारियों के लिए रकम भी अलग थी। अब 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह फॉर्मूला क्या होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर का संकट: केंद्र सरकार ने 60 लाख परिवार से की बड़ी अपील

हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत ज्यादा बड़ा फिटमेंट फैक्टर मिलना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने इस बार काफी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने अलग-अलग स्तरों के लिए 3.0 से 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार लेवल-1 से 5 के कर्मचारियों के लिए 3.0, लेवल-6 से 12 के लिए 3.05 से 3.10, जबकि शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है।

ये भी पढ़ें:गलत जानकारी वाले ईमेल को करें इग्नोर, आयकर विभाग की टैक्सपेयर्स से अपील

बता दें कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। वहीं, नवंबर में समिति का गठन हुआ। आम तौर पर आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इस बीच, नए वेतन आयोग ने फरवरी महीने में एक वेबसाइट लॉन्च किया था। वेतन आयोग ने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,