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2 बार बढ़ेगा डीए… 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है
  • वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है
2 बार बढ़ेगा डीए… 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। ये 18 महीने की अवधि साल 2027 की पहली छमाही तक पूरी होने वाली है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आने से पहले सरकार को दो बार डीए बढ़ोतरी करनी है। ये बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही और जनवरी से जून छमाही के लिए की जाएगी।

जुलाई छमाही के लिए कितनी बढ़ोतरी?

ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई से दिसंबर 2026 छमाही के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के अनुसार, मार्च 2026 में सूचकांक 149.1 था, जो अप्रैल 2026 में बढ़कर 149.9 हो गया। इसी अवधि में औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा महंगाई दर भी 4.27 प्रतिशत से बढ़कर 4.46 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना लगभग 62.51 प्रतिशत निकल रही है, जिसे नियमों के अनुसार बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया जा सकता है।

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बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 60 प्रतिशत है। यदि जुलाई से डीए 63 प्रतिशत किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा।

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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले महंगाई भत्ते (DA) को लेकर राहत भरी खबर सामने आ सकती है। ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। जुलाई छमाही के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। वहीं, जनवरी से जून छमाही 2027 के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च या अप्रैल 2027 तक हो सकता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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