8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर...किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें
8th pay commission latest: नए वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा।
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। ये सिफारिशें लागू होने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगेगा लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपना कैल्कुलेशन कर रहे हैं। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी का कैल्कुलेशन होता है।
फिटमेंट फैक्टर का मतलब?
फिटमेंट एक ऐसा गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण 6वें वेतन आयोग में 7,440 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। ईटी की एक खबर के मुताबिक पेरोल सर्विसेज कंपनी नेक्सडिग्म के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। कृष्णमूर्ति का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.5 के दायरे में रह सकता है और इसे सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी प्रतीक वैद्य का भी यही अनुमान है। वैद्य के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। हालांकि 2.57 के फैक्टर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है तो
लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों की मौजूदा 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 38,700 रुपये हो सकती है।
लेवल-10 (ग्रुप A) में यह 56,100 रुपये से बढ़कर लगभग 1,20,615 रुपये हो सकती है।
लेवल-18 (सीनियर मोस्ट ग्रुप A) में 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5.37 लाख रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो
लेवल-1 की सैलरी 46,260 रुपये
लेवल-10 की 1,44,177 रुपये
लेवल-18 की 6,42,500 रुपये तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर
लेवल-1 की बेसिक सैलरी 51,480 रुपये
लेवल-10 की 1,60,446 रुपये
लेवल-18 की सैलरी 7,15,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।