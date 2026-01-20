Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th pay commission latest central government employees salary hike for groups employees calculations
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर...किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर...किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें

संक्षेप:

8th pay commission latest: नए वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा। 

Jan 20, 2026 09:51 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। ये सिफारिशें लागू होने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगेगा लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपना कैल्कुलेशन कर रहे हैं। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी का कैल्कुलेशन होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिटमेंट फैक्टर का मतलब?

फिटमेंट एक ऐसा गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण 6वें वेतन आयोग में 7,440 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। ईटी की एक खबर के मुताबिक पेरोल सर्विसेज कंपनी नेक्सडिग्म के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। कृष्णमूर्ति का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.5 के दायरे में रह सकता है और इसे सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी प्रतीक वैद्य का भी यही अनुमान है। वैद्य के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। हालांकि 2.57 के फैक्टर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है तो

लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों की मौजूदा 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 38,700 रुपये हो सकती है।

लेवल-10 (ग्रुप A) में यह 56,100 रुपये से बढ़कर लगभग 1,20,615 रुपये हो सकती है।

लेवल-18 (सीनियर मोस्ट ग्रुप A) में 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5.37 लाख रुपये हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो

लेवल-1 की सैलरी 46,260 रुपये

लेवल-10 की 1,44,177 रुपये

लेवल-18 की 6,42,500 रुपये तक पहुंच सकती है।

फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर

लेवल-1 की बेसिक सैलरी 51,480 रुपये

लेवल-10 की 1,60,446 रुपये

लेवल-18 की सैलरी 7,15,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।