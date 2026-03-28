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8वें पे कमीशन से जुड़ी एक जरूरी डेडलाइन 31 मार्च को हो रही खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका

Mar 28, 2026 06:30 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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8th pay commission latest: पे कमीशन ने कर्मचारी, पेंशनर्स सहित अन्य सभी जानकार लोगों से सलाह मांगा है। इसकी डेडलाइन पहले 16 मार्च थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया था। यानी अब महज 3 दिन का ही समय बचा है।

8वें पे कमीशन से जुड़ी एक जरूरी डेडलाइन 31 मार्च को हो रही खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका

8th pay commission latest: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की लम्बी मांग को मानते हुए 8वें पे कमीशन को गठन कर दिया है। जिसकी रिपोर्ट 18 महीने में आएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर यह है कि इसी आयोग से जुड़ी एक जरूरी डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं कि 8वें पे कमीशन से जुड़ी कौन सी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है?

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31 मार्च को खत्म हो रही है यह डेडलाइन

पे कमीशन ने कर्मचारी, पेंशनर्स सहित अन्य सभी जानकार लोगों से सलाह मांगा है। इसकी डेडलाइन पहले 16 मार्च थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया था। यानी अब महज 3 दिन का ही समय बचा है।

देने हैं 18 सवालों के जवाब

Mygov.in पोर्टल पर पे कमीशन ने 18 सवालों की प्रश्नावली तैयारी की है। सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ता, पेंशन सहित अन्य सुझाव 8वें वित्त आयोग ने मांगा है। पे कमीशन ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनलरों, कर्मचारी संगठनों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से इनपुट मांगा है। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी में है। बता दें, इस बार सुझाव मेल, फोन या पत्रों से नहीं लिए जाएंगे।

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क्या-क्या दे सकते हैं सुझाव

कर्मचारियों के लिए यह मौका काफी अहम है। वो अपनी राय पे कमीशन को दे सकते हैं। कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), इंक्रीमेंट, पेंशन, सैलरी स्ट्रक्चर पर अपनी सलाह आयोग को सकते हैं।

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Mygov.in पोर्टल पर जामे के बाद आपको अपनी सलाह देने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन करना होगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल या फिर ईमेल के जरिए लॉग इन करके पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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