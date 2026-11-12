8वें वेतन आयोग से बदलेगा 10 साल वाला नियम? केंद्रीय कर्मचारियों की होगी चांदी
मुख्य बातें
- 8th pay commission latest: कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि अब वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 10 साल तक इंतजार न करना पड़े
- इसके बजाय हर पांच साल में सैलरी और पेंशन की समीक्षा की जाए
8th pay commission latest: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि संगठनों या हितधारकों ने वेतन आयोग को जो-जो सुझाव दिए हैं उनमें ज्यादातर पर अमल किया जाएगा। संगठनों की एक मांग ऐसी भी है जिसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर 5 साल में रिवाइज होगी।
क्या है मामला?
दरअसल, कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि अब वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 10 साल तक इंतजार न करना पड़े। इसके बजाय हर पांच साल में सैलरी और पेंशन की समीक्षा की जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक दशक तक पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए वेतन और पेंशन में संशोधन की अवधि कम करने की जरूरत है।
किस संगठन की क्या है डिमांड?
बीते दिनों भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधित करने की मांग की थी। इसी तरह नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने भी समय-समय पर वेतन संशोधन की जरूरत पर जोर दिया था।
रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने भी इस मुद्दे को उठाया है। यही नहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने मौजूदा हर 10 साल में वेतन आयोग गठित करने की व्यवस्था के स्थान पर एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। हालांकि, पांच साल में वेतन संशोधन लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका विस्तृत आकलन अभी इन ज्ञापनों में नहीं दिया गया है।
पहले भी उठी है मांग
बता दें कि हर पांच साल में वेतन संशोधन की मांग नई नहीं है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के सामने भी कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया था। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने भी वेतन संशोधन की अवधि कम करने की वकालत की थी। फिलहाल हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग सिर्फ कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है। 8वें वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। आयोग की सिफारिशें आने के बाद केंद्र सरकार उन पर विचार करेगी। इसके बाद ही इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में वेतन आयोग का गठन हुआ था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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