8th Pay Commission: कम से कम 69000 रुपये बेसिक पे, 4.38 फिटमेंट फैक्टर की भी हुई मांग; अधिक HRA पर जोर
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission latest Updates: 8वां वित्त आयोग से इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है
- NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग हुई है
8th Pay Commission latest Updates: 8वें पे कमीशन के साथ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में जो एक मुद्दा बार-बार उठाया गया है वह फिटमेंट फैक्टर है। अलग-अलग संगठनों ने आयोग से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इस मांग के पीछे की वजह बेसिक पे में इजाफा है। बता दें, जितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसी के गुणांक में कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ेगा है।
सगंठनों की बात करें तो कुछ की तरफ से 3.61 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हुई है। वहीं, कुछ ने 3.8333 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। एक संगठन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग पे कमीशन से कर दी है।
69000 रुपये बेसिक पे (8th Pay Commission fitment factors)
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी - (NC-JCM), भारत पेंशनर्स समाज, फेडरेशनल ऑफ नेशलन पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर आयोग की तररफ से इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जाती है तो बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 8वें पे कमीशन से 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इससे बेसिक पे 65000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। बता दें, 7वें वित्त आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।
अब तक फिटमेंट फैक्टर पर नहीं हुआ है फैसला
पे कमीशन की तरफ से अबतक फिटमेंट फैक्टर पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तीन सदस्यों वाले इस आयोग के पास 18 महीने का समय था। जिसमें से 12 महीने की समय बीत चुका है। अगले 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। जिसके आधार पर केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से फैसला किया जाएगा।
देश के प्रमुख शहरों में हुई मीटिंग
8वें पे कमीशन ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ मीटिंग की है। यह मीटिंग जम्मू-कश्मीर से लेकर मुंबई तक, चेन्नई से भुवेश्वर, जयपुर से कोलकाता तक हुई है। आयोग की कोशिश है कि देश के सभी इलाकों की राय को जाना और सुना जाए।
HRA बढ़ाने की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि मौजूदा एचआरए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई के हिसाब और शहरों के आवासीय खर्च को देखते हुए एचआरए बढ़ाया जाए।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।