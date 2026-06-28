सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट! 8वें वेतन आयोग की बैठक को लेकर आई बड़ी खबर, यहां जानिए पूरा प्लान

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नई सैलरी कब लागू होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और वेतन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी? इसी बीच 8वें वेतन आयोग ने अपनी प्रक्रिया को तेज करते हुए कर्मचारी संगठन, यूनियनों और विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं। आयोग का उद्देश्य सभी पक्षों की राय लेकर ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है, जो कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए संतुलित हो। आयोग की सिफारिशों का सीधा असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। इनमें डिफेंस सेक्टर के कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 1.15 करोड़ लोग इस आयोग के फैसलों से प्रभावित होंगे।

8वें वेतन आयोग का गठन पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। आयोग के सदस्य के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रोफेसर पुलक घोष भी आयोग का हिस्सा हैं। आयोग ने 5 मार्च 2026 से कर्मचारियों, मंत्रालयों, पेंशन संगठनों और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई और फिर 15 जून 2026 कर दिया गया। अब आयोग 30 जून 2026 तक केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित डेटा और आवश्यक जानकारी स्वीकार कर रहा है।

आयोग देश के अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है, ताकि जमीनी स्तर की समस्याओं और डिमांड को समझा जा सके। अप्रैल, मई और जून में कई राज्यों में बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अब जुलाई 2026 में भी दो महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। पहली बैठक 6 और 7 जुलाई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होगी, जबकि दूसरी बैठक 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। हालांकि, इन बैठकों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जून थी।

इन बैठकों में कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता (DA), विभिन्न भत्तों, पेंशन व्यवस्था, वेतन संरचना और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा करने और पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने जैसी मांगें उठा रहे हैं। आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा।

फिलहाल, आयोग ने योग्य उम्मीदवारों से सलाहकार (Consultant) पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनका कार्यकाल एक साल या आयोग की अवधि समाप्त होने तक रहेगा। इन एक्सपर्ट की मदद से आयोग अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेगा।

अगर पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखा जाए तो आमतौर पर आयोग अपनी सिफारिशें गठन के लगभग 18 महीने के अंदर सरकार को सौंपता है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना मानी जा रही है। हालांकि, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि सरकार नई वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2027 से पहले भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।