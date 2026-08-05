8वें वेतन आयोग की बैठकों का नया शेड्यूल जारी! जयपुर में होगी बड़ी बैठक, जानिए कब तक करना होगा आवेदन

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर एसोसिएशनों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन बैठकों में वे संगठन शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने आयोग को अपना ज्ञापन (Memorandum) पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन अब तक आयोग के साथ सीधी बातचीत का मौका नहीं मिला है। आयोग ने साफ किया है कि इच्छुक संगठनों को तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तभी उन्हें बैठक में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

क्या है बैठकों का उद्देश्य? आयोग की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी सूचना के अनुसार, 31 अगस्त (सोमवार) और 1 सितंबर (मंगलवार) 2026 को जयपुर में विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों, वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर सीधे सुझाव लेना है, ताकि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करते समय इन सुझावों पर विचार कर सके।

अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 तय

अगर किसी कर्मचारी संगठन, यूनियन या एसोसिएशन ने पहले ही अपना मेमोरेंडम आयोग को जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक आयोग के साथ बातचीत नहीं हुई है, तो उन्हें आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैठक के लिए अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ उन्हें अपना Unique Memo ID भी देना होगा, जो ज्ञापन जमा करते समय जनरेट हुआ था। आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 तय की है। इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैठक का समय और स्थान (Venue) संबंधित संगठनों को ई-मेल के जरिए भेजा जाएगा। इसलिए आवेदन करते समय सही ई-मेल आईडी देना जरूरी होगा। आयोग ने यह भी दोहराया है कि हार्ड कॉपी या ई-मेल के जरिए भेजे गए दस्तावेज या आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों को ही मान्य माना जाएगा।

जयपुर के अलावा आयोग कहां करेगा चर्चा?

जयपुर के अलावा आयोग देश के अन्य शहरों में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स से चर्चा करेगा। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 और 8 सितंबर 2026 को चेन्नई, 9 सितंबर को पुडुचेरी, जबकि 16 से 18 सितंबर 2026 तक चंडीगढ़ में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे पहले अगस्त महीने में नई दिल्ली में भी आयोग कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुका है। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया था।

इन बैठकों का उद्देश्य केवल सुझाव लेना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक समस्याओं को समझना भी है। आयोग वेतन संरचना, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन व्यवस्था, फिटमेंट फैक्टर और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न संगठनों की राय सुन रहा है। यही सुझाव आगे चलकर आयोग की अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं।

आयोग ने यह भी बताया है कि उसकी सिफारिशें केवल कर्मचारियों की मांगों के आधार पर नहीं होंगी, बल्कि कई महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इनमें देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय अनुशासन (Fiscal Prudence), विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं का वित्तीय बोझ, राज्यों की वित्तीय स्थिति और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) तथा निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे की तुलना जैसे कई बिंदु शामिल हैं।