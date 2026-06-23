8th Pay Commission in Lucknow: 8वें पे कमीशन की लखनऊ मीटिंग का दूसरा दिन, क्या हो रही है चर्चा?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission in Lucknow: 8वें पे कमीशन की लखनऊ मीटिंग का आज दूसरा दिन है
- आयोग की बैठक कल यानी 22 जून को शुरू हुई थी
- फिटमेंट फैक्टर सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हो रही है
8th Pay Commission in Lucknow: वें पे कमीशन की मीटिंग इस समय लखनऊ में चल रही है। यह मीटिंग कल यानी 22 जून को शुरू हुई थी। आज 23 जून को समाप्त होगी। आयोग ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले समूहों और व्यक्तियों को 10 जून तक अपनी बात का प्रपोजल जमा करवाने को कहा था। आयोग की तरफ से जिन सरकारी कर्मचारियों और सगंठनों को मौका मिला है वो अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं। बता दें, 8वें पे कमीशन की तरफ से देश भर के कई शहरों में मीटिंग की जा रही है। इस दौरान आयोग सभी वर्गों से मिल रहा है। इन मीटिंग्स का मकसद सभी की डिमांड को सुनना है। आयोग की कोशिश होगी कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिमांड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगा। लखनऊ से पहले दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में पे कमीशन की मीटिंग हो गई थी। वहीं, अब आगे कोलकाता और भुवनेश्वर में मीटिंग है।
लखनऊ मीटिंग में किस बात पर चर्चा (8th Pay Commission)
मौजूदा बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की जा रही है। अधिक फिटमेंट फैक्टर होने की स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.50 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। इसके अलावा परिवार यूनिट को भी 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग हुई है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि क्योंकि पे कमीशन का गठन 10 साल पर होता है ऐसे में रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए जो जिसमें भविष्य में होने वाले बदलावों को असर ना पड़े।
क्यों है 8वें पे कमीशन पर सबकी निगाह? (8th Pay Commission key updates)
8वें वित्त आयोग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बेसिक पे से लेकर अन्य सुविधाओं पर सरकार इसी रिपोर्ट को आधार बनाएगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
कब से लागू होगा 8वां वित्त आयोग (8th Pay Commission news)
केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में कर दिया था। आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करवाना है। लेकिन 8वां वित्त आयोग लागू 1 जनवरी से 2026 से होगा। यानी जब रिपोर्ट प्रभावी होगी तब से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सरकार की तरफ से मोटी रकम एरियर के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।