8th pay commission: पिछले 11 महीने में पे कमीशन ने क्या-क्या किया? 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 5 फैमिली यूनिट की हुई मांग तेज
मुख्य बातें
- 8th pay commission: 8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया है
- आयोग में तीन सदस्य हैं
- पे कमीशन के पास कुल 18 महीने का समय है
8th pay commission: 8वें पे कमीशन के गठन को लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है। आयोग पिछले साल नवंबर में गठित हुआ था। इन 11 महीनों में पे कमीशन ने कई शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ मीटिंग की है। अगली मीटिंग आयोग की मुंबई में प्रस्तावित है। यह बैठक इसी महीने होगी। बता दें, पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकार को सौंपना है। जिसके आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला होगा। 8वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का असर 50 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा।
आयोग ने लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, पुडुचेरी, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेंगलुरू जैसे शहरों में मीटिंग कर ली है।
3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग (8th pay commission fitment factors)
आयोग के साथ मीटिंग में कई संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 8.333 करने की डिमांड की है। अगर इस फिटमेंट फैक्टर को आयोग की तरफ से अप्रूव किया गया तो लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, इस पर कोई भी फैसला अबतक हुआ नहीं है। ना ही आयोग ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
4 बार बढ़े डीए (8th pay commission da demand)
महंगाई भत्ता को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का संगठन काफी आक्रमक है। संगठनों का कहना है कि मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए। जिससे हर साल 4 बार डीए में बढ़ोतरी हो। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो बार का इजाफा होता है। इसके अलावा कुछ संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए होने पर बेसिक पे में मर्जर की मांग की है। मौजूदा नियमों में ऐसा कोई भी प्रवाधान नहीं है। बता दें, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। आखिरी बार महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।
फैमिली यूनिट को 5 करने की हुई है डिमांड (8th pay commission family unit)
इस समय फैमिली यूनिट 3 है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए। उनका एक यूनिट कर्मचारी, एक यूनिट पति या पत्नी, 0.6-0.6 यूनिट बच्चों का हो। इसके अलावा अभिभावक का भी 0.8-0.8 यूनिट किया जाए।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।