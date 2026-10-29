8th Pay Commission: सैलरी इंक्रीमेंट 7% हुआ तो 9-11 लेवल के कर्मचारियों का बेसिक पे कितना होगा?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: अगर 7% सालाना इंक्रीमेंट की मांग मंजूर होती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में आने वाले वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है
- यहां 9 से 11 लेवल के कर्मचारियों के बेसिक पे की गणना की गई है
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की मौजूदा दर 3% से बढ़ाकर 5% से 7% तक करने की मांग की है। अगर 7% सालाना इंक्रीमेंट की मांग मान ली जाती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में आने वाले वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। यहां 9 से 11 लेवल के कर्मचारियों के बेसिक पे की गणना की गई है।
बता दें 8वें वेतन आयोग की मुंबई में हुई बैठकों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वेतन, पेंशन, भत्तों और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि, आयोग ने अभी तक सालाना इंक्रीमेंट की अंतिम दर घोषित नहीं की है।
7% इंक्रीमेंट की मांग किसने की?
कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि को लेकर अलग-अलग प्रस्ताव दिए हैं।
- नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM): 6% इंक्रीमेंट की मांग।
- ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF): 6% की मांग।
- फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO): 6% की मांग।
- ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF): 7% की मांग।
- इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA): 5% की मांग।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट की दर महंगाई के मुकाबले कम है। इसे बढ़ाने से कर्मचारियों को हर साल बेहतर इंक्रीमेंट मिल सकती है।
Level 9: ₹53,100 बेसिक सैलरी वालों का कितना बढ़ सकता है वेतन?
लेवल-9 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹53,100 है। इसमें 2.28 फिटमेंट फैक्टर मानकर संभावित सैलरी का अनुमान लगाया गया है। 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे ₹53,100 है औरअगर 8वें में 2.28 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैल्कुलेट होता है तो बेसिक पे होगा 1,21,068 रुपये।
इस कैलकुलेशन के अनुसार, 7% सालाना इंक्रीमेंट की स्थिति में 3% इंक्रीमेंट के मुकाबले 10 वर्षों में कुल वेतन में लगभग ₹34.18 लाख का अतिरिक्त फायदा हो सकता है।
Level 10: ₹56,100 बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा?
लेवल-10 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹56,100 है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.28 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है तो शुरुआती बेसिक पे ₹1,27,908 होगा। यह 10वें वर्ष में 3% इंक्रीमेंट पर ₹1,66,891 जबकि, 5% इंक्रीमेंट पर ₹1,98,427 हो जाएगा। जबकि, 10वें वर्ष में 7% इंक्रीमेंट पर ₹2,35,154 होगा। यह 7% इंक्रीमेंट की तुलना में 3% इंक्रीमेंट पर मिलने वाले कुल वेतन से अंतर लगभग ₹36.11 लाख तक हो सकता है।
Level 11: ₹67,700 बेसिक सैलरी वालों को ₹43 लाख से ज्यादा का संभावित फायदा
लेवल-11 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹67,700 है तो 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर शुरुआती बेसिक पे ₹1,54,356 होगा। जबकि, 10वें वर्ष में 3% इंक्रीमेंट पर ₹2,01,400 तो 5% इंक्रीमेंट पर ₹2,39,457 बेसिक पे हो जएगा। दूसरी ओर 10वें वर्ष में 7% इंक्रीमेंट पर यही बेसिक पे बढ़कर ₹2,83,777 हो जाएगा। इस स्तर के कर्मचारियों के लिए 7% इंक्रीमेंट की तुलना में 3% इंक्रीमेंट पर मिलने वाले कुल वेतन का अंतर लगभग ₹43.58 लाख हो सकता है।
क्या सरकार 7% इंक्रीमेंट लागू करेगी?
फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 7% सालाना इंक्रीमेंट कर्मचारी संगठनों की मांग है। इसी तरह, गणना में इस्तेमाल किया गया 2.28 फिटमेंट फैक्टर भी केवल अनुमान है, सरकार की ओर से घोषित अंतिम दर नहीं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें