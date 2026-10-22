8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो बेसिक सैलरी होगी डबल; DA, HRA का क्या है गणित?

मुख्य बातें

फिटमेंट फैक्टर 2.0 होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी भी सीधे दोगुनी हो जाएगी।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग आज 22 अक्टूबर से मुंबई में दो दिवसीय बैठक कर कर्मचारी संगठनों, संस्थानों और केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने वाला है। दूसरी ओर, कर्मचारियों को जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है। इस बीच, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और कुल वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। HRA और DA कितना होगा और ग्रॉस सैलरी कितनी होगी?

₹21,700 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹43,400 हो सकती है फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे से नए वेतनमान की बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। अगर सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है और मौजूदा बेसिक पे को आधार बनाया जाता है, तो ₹21,700 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹43,400 हो सकती है। यानी बेसिक सैलरी डबल हो सकती है।

वहीं, अगर कैलकुलेशन के लिए नियुक्ति के समय की ₹18,000 बेसिक सैलरी को आधार बनाया जाए, तो नई बेसिक सैलरी ₹36,000 होगी। हालांकि, ग्रॉस सैलरी इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार नए स्ट्रक्चर में किस आधार पर रीविजन करती है।

अभी ₹41,230 है ग्रॉस सैलरी, ऐसे होती है गणना लेवल-1 के ऐसे केंद्रीय कर्मचारी का उदाहरण लें, जो X श्रेणी के शहर में तैनात है और जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹21,700 है। अगर महंगाई भत्ता 60% और मकान किराया भत्ता (HRA) 30% माना जाए, तो उसकी ग्रॉस सैलरी का गणित इस प्रकार होगा।

बेसिक पे: ₹21,700

महंगाई भत्ता (60%): ₹13,020

HRA (30%): ₹6,510

कुल ग्रॉस सैलरी: ₹41,230 इस गणना में ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य लागू भत्ते शामिल नहीं हैं। इन्हें जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी बढ़ सकती है।

8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA का क्या होगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को संशोधित बेसिक पे में समायोजित किए जाने और DA को शून्य से शुरू करने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा।

इसका मतलब है कि अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है, तो कर्मचारी को मौजूदा DA प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त रकम नई बेसिक सैलरी के ऊपर अपने आप नहीं मिलेगी। नए वेतनमान में DA का कैलकुलेशन नई व्यवस्था के अनुसार होगा।

HRA और TA की गणना भी नई दरों और लागू नियमों के आधार पर की जा सकती है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर 2.0 होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी भी सीधे दोगुनी हो जाएगी।

7वें वेतन आयोग में ऐसे बढ़ा था HRA 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने शहरों की श्रेणी के अनुसार HRA की दरें निर्धारित की थीं। शुरुआत में X श्रेणी के शहरों के लिए HRA 24%, Y श्रेणी के लिए 16% और Z कैटगरी के लिए 8% रखा गया था।

सरकारी व्यवस्था के तहत DA 25% पार होने पर इन दरों को क्रमशः 27%, 18% और 9% किया गया। DA 50% पार होने पर HRA बढ़कर क्रमशः 30%, 20% और 10% हो गया। उस समय न्यूनतम HRA भी शहरों की श्रेणी के अनुसार ₹5,400, ₹3,600 और ₹1,800 तय किया गया था।

8वें वेतन आयोग में HRA की दरें क्या होंगी, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

ग्रॉस सैलरी और इन-हैंड सैलरी में भी होगा अंतर कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि ग्रॉस सैलरी और इन-हैंड सैलरी अलग-अलग होती हैं। ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे, DA, HRA, TA और दूसरे लागू भत्ते शामिल होते हैं। वहीं, NPS या UPS में कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद बचने वाली रकम इन-हैंड सैलरी कहलाती है।