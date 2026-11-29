8th Pay Commission: अगर 8वें वित्त आयोग ने की देरी तो क्या घट जाएगा एरियर का पैसा?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी इस समय 8वें वित्त आयोग के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं
- पे कमीशन का गठन पिछले साल केंद्र सरकार ने नवंबर के महीने में किया था
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की तरफ से आने वाले कुछ महीनों में फाइनल रिपोर्ट को जमा किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन, भत्ता, पेंशन आदि पर फैसला किया जाएगा। इस आयोग का गठन 12 महीना पहले 3 नवंबर 2025 में हुआ था। पे कमीशन के पास कुल 18 महीने का वक्त तब था। इस हिसाब से अगर देखें तो आयोग के पास अब सिर्फ 6 महीने से भी कम का समय और बचा है। आयोग को इस दौरान अपनी रिपोर्ट जमा करना है। लेकिन अगर आयोग मई 2027 तक रिपोर्ट नहीं जमा करता है तो उस स्थिति में एरियर का क्या होगा?
बढ़ जाएगा कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार
अगर कमीशन तय समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो उस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ जाएगा। फिलहाल आयोग की तरफ से अबतक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब तक रिपोर्ट को जमा किया जाएगा।
क्या एरियर पर पड़ेगा कोई असर?
यह इस बार पर निर्भर करेगा कि 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट किस तारीख से लागू हो रही है। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट को एक जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। तो जितना भी देरी होगा उतने महीने का एरियर नई सैलरी के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक यही व्यवस्था पेंशनर्स के लिए भी रहेगी। बता दें, 7वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था।
देश भर में आयोग ने की मीटिंग
पे कमीशन ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मीटिंग्स की है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, जम्मू-कश्मीर सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर यह बैठक हुई है। इस मीटिंग्स में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों ने कई तरह की राय दी है। इसमें सबसे अधिक ध्यान लोगों का फिटमेंट फैक्टर की तरफ था। कई संगठनों ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर के ही गुणांक में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये का है। जोकि 4 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की स्थिति में बढ़कर 72000 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है।
NC-JCM की तरफ से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 69000 रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। बता दें, 7वें पे कमीशन के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।