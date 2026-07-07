Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आया बड़ा अपडेट, ₹61,344 तक होगी सैलरी?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 8वें वेतन आयोग को कर्मचारी संगठन AINPSEF ने HRA बढ़ाने, न्यूनतम ₹9,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी 65% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है
  • जानिए पूरी डिटेल
केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आया बड़ा अपडेट, ₹61,344 तक होगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने वेतन आयोग के सामने कई बड़े सुझाव रखे हैं। इनमें HRA (हाउस रेंट अलाउंस) बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इजाफा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और कर्मचारियों की सैलरी में 65% तक बढ़ोतरी जैसी मांगें शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल जानते हैं।

ये भी पढ़ें:91 पैसे का शेयर 88 रुपये के पार, 9300% की तूफानी तेजी, कंपनी दे रही बड़ा तोहफा

फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि X कैटेगरी शहरों में HRA को बढ़ाकर 36%, Y कैटेगरी में 24% और Z कैटेगरी में 12% किया जाए। साथ ही हर बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने पर HRA भी अपने आप बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

इसके अलावा फेडरेशन ने वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फैमिली यूनिट में भी बदलाव की डिमांड की है। अभी परिवार की गणना 3 सदस्यों के आधार पर होती है, लेकिन इसे बढ़ाकर 4.4 सदस्य करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाएगा। इससे फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़कर 2.10 हो सकता है, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलेगा।

फेडरेशन ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 9,000 रुपये प्रति माह करने की भी डिमांड की है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई और यात्रा खर्च को देखते हुए यह जरूरी है।

लगभग 61,344 रुपये होगी सैलरी

अगर फेडरेशन की सभी मांगें मान ली जाती हैं, तो लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी करीब 37,080 रुपये से बढ़कर लगभग 61,344 रुपये प्रति माह हो सकती है, यानी वेतन में करीब 65% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, यह केवल एक प्रस्ताव है और अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

फिलहाल, 8वां वेतन आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है। सुझाव देने की समय-सीमा जून में पूरी हो चुकी है और अब आयोग अलग-अलग राज्यों में बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा।

मौजूदा समय-सीमा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें फरवरी से मई 2027 के बीच आने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि नई वेतन संरचना का ऐलान अप्रैल 2027 में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ भी हो सकता है। इसके बाद सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, यानी अगर वेतन बढ़ोतरी की घोषणा 2027 में होती है, तो उसका पूरा लाभ कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:रेखा झुनझुनवाला के दांव वाले शेयर में तूफानी तेजी, कंपनी को दनादन मिल रहे ऑर्डर
ये भी पढ़ें:1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, आज हुआ ऐलान, 52 वीक हाई पर स्टॉक

ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल ये सभी कर्मचारी संगठन की डिमांड और सुझाव हैं। इन्हें अभी सरकार या 8वें वेतन आयोग ने मंजूरी नहीं दी है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business News In Hindi Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,