केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आया बड़ा अपडेट, ₹61,344 तक होगी सैलरी?
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग को कर्मचारी संगठन AINPSEF ने HRA बढ़ाने, न्यूनतम ₹9,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी 65% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है
- जानिए पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने वेतन आयोग के सामने कई बड़े सुझाव रखे हैं। इनमें HRA (हाउस रेंट अलाउंस) बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इजाफा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और कर्मचारियों की सैलरी में 65% तक बढ़ोतरी जैसी मांगें शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल जानते हैं।
फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि X कैटेगरी शहरों में HRA को बढ़ाकर 36%, Y कैटेगरी में 24% और Z कैटेगरी में 12% किया जाए। साथ ही हर बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने पर HRA भी अपने आप बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
इसके अलावा फेडरेशन ने वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फैमिली यूनिट में भी बदलाव की डिमांड की है। अभी परिवार की गणना 3 सदस्यों के आधार पर होती है, लेकिन इसे बढ़ाकर 4.4 सदस्य करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाएगा। इससे फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़कर 2.10 हो सकता है, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलेगा।
फेडरेशन ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 9,000 रुपये प्रति माह करने की भी डिमांड की है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई और यात्रा खर्च को देखते हुए यह जरूरी है।
लगभग 61,344 रुपये होगी सैलरी
अगर फेडरेशन की सभी मांगें मान ली जाती हैं, तो लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी करीब 37,080 रुपये से बढ़कर लगभग 61,344 रुपये प्रति माह हो सकती है, यानी वेतन में करीब 65% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, यह केवल एक प्रस्ताव है और अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
फिलहाल, 8वां वेतन आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है। सुझाव देने की समय-सीमा जून में पूरी हो चुकी है और अब आयोग अलग-अलग राज्यों में बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा।
मौजूदा समय-सीमा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें फरवरी से मई 2027 के बीच आने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि नई वेतन संरचना का ऐलान अप्रैल 2027 में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ भी हो सकता है। इसके बाद सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, यानी अगर वेतन बढ़ोतरी की घोषणा 2027 में होती है, तो उसका पूरा लाभ कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल सकता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल ये सभी कर्मचारी संगठन की डिमांड और सुझाव हैं। इन्हें अभी सरकार या 8वें वेतन आयोग ने मंजूरी नहीं दी है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।