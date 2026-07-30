8th Pay Commission: 5% इंक्रीमेंट पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
मुख्य बातें
- 8th pay Commission: अधिक बेसिक सैलरी से सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बढ़ती, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य लाभ भी बढ़ जाते हैं
- इनमें DA, HRA, NPS में योगदान और रिटायरमेंट बेनीफिट्स शामिल हैं
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने हाल ही में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 9-10 जुलाई और भुवनेश्वर, ओडिशा में 6-7 जुलाई को राय-मशविरे के लिए बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग अब अगस्त और सितंबर में दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में तीन और बैठकें करेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं। अगर आयोग 5% या उससे अधिक एनुअल इंक्रीमेंट की सिफारिश करता है, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और फायदेमंद साबित होगी।
इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, कर्मचारियों की समस्याएं, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते और पेंशन सुधारों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इन सभी विषयों का उद्देश्य सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरी को आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बनाना है।
मौजूदा एनुअल इंक्रीमेंट 3% और कर्मचारियों की क्या है मांग
वर्तमान 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर लगभग 3% की एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस वृद्धि को बढ़ाकर 5% से 7% करने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है। उनका तर्क है कि अधिक वृद्धि दर से कर्मचारियों के लंबी अवधिक के लिए वेतन में इजाफे को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य में जब फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, तो अधिक मूल वेतन का लाभ मिलेगा।
5% एनुअल इंक्रीमेंट पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर एनुअल इंक्रीमेंट को 5% कर दिया जाए तो इसका कर्मचारियों के मूल वेतन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं...
लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारी का प्रारंभिक बेसिक सैलरी ₹18,000 प्रति माह है। वर्तमान 3% एनुअल इंक्रीमेंट के तहत पांच वर्षों में उनका मूल वेतन लगभग ₹20,900 प्रति माह हो सकता है, लेकिन अगर वृद्धि दर 5% हो जाती है, तो पांच वर्षों में उनका मूल वेतन लगभग ₹24,200 प्रति माह तक पहुंच सकता है। यानी पांच सालों में करीब ₹3,300 का अतिरिक्त अंतर।
अधिक मूल वेतन से और क्या फायदे होंगे?
अधिक बेसिक सैलरी से सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बढ़ती, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य लाभ भी बढ़ जाते हैं। इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान और रिटायरमेंट बेनीफिट्स शामिल हैं। इसलिए बड़ी एनुअल इंक्रीमेंट का असर कर्मचारियों के पूरे वित्तीय जीवन पर पड़ता है।
8वें वेतन आयोग का समयसीमा और आगे की प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उन्हें अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में से 3 अगस्त को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ाने पर अंतिम फैसला आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, जो संभवतः मई-जून 2027 तक आ सकती है। उसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर अपनी मंजूरी देगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें