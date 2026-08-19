8th Pay Commission: अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो सैलरी कितनी बढ़ेगी
मुख्य बातें
- अगर 7वें CPC जैसा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दोबारा लागू होता है, तो लाभार्थियों को कितनी सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है? उदाहरण के लिए, 7वें CPC में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था
8th Pay Commission: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) इस समय परामर्श चरण में है। आयोग देशभर में केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, पेंशनर्स, उनके संघों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रहा है। आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि वेतन (जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स), भत्तों (महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, HRA) और अन्य सुविधाओं/लाभों (जैसे इंक्रीमेंट, प्रमोशन) में कौन-से बदलाव संभव और जरूरी हैं। आयोग तर्कसंगतता, वर्तमान कार्यात्मक जरूरतों और खास जरूरतों को भी ध्यान में रख रहा है।
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद
इसके फैसलों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इनमें करीब 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं, जिनमें रेलवे, रक्षा कर्मी और रिटायर कर्मी भी हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र बलों के जवान भारत के 60 करोड़ कामगारों में से सिर्फ 0.7% हैं और देश के फॉर्मल सेक्टर का करीब 9% हिस्सा हैं।
कई कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 3.83 के बीच की माँग कर रहे हैं। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने कोई आधिकारिक सिफारिश नहीं की है, और केंद्र सरकार को भी इसे लागू करने से पहले मंजूरी देनी होगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है? कैसे गणना की जाती है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसे वेतन आयोग पुराने मूल वेतन (या पेंशन) को नए, संशोधित मूल सैलरी स्ट्रक्चर में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
मूल फॉर्मूला: मौजूदा मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन
उदाहरण के लिए, 7वें CPC में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था।
अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर दोबारा आया तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
हमने अलग-अलग पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से गणना की है कि 7वें CPC का मूल वेतन अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाए तो 8वें CPC में कितना हो सकता है…
पे मैट्रिक्स लेवल 7वें CPC का मूल वेतन 8वें CPC (2.57 फिटमेंट से अनुमानित)
लेवल 1: ₹18,000 ₹46,260
लेवल 2: ₹19,900 ₹51,143
लेवल 3: ₹21,700 ₹55,769
लेवल 4: ₹25,500 ₹65,535
लेवल 5: ₹29,200 ₹75,044
लेवल 6: ₹35,400 ₹90,978
लेवल 7: ₹44,900 ₹1,15,393
लेवल 10: ₹56,100 ₹1,44,177
लेवल 13: ₹1,23,100 ₹3,16,367
लेवल 18: ₹2,50,000 ₹6,42,500
अगर 8वां वेतनआयोग भी 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर लागू करता है, तो सबसे निचले लेवल (लेवल 1) पर मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 हो जाएगा, और सबसे ऊंचे लेवल (लेवल 18) पर ₹2.5 लाख से ₹6.42 लाख तक पहुंच जाएगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें