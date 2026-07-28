Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का आधा समय पूरा, क्या फिटमेंट फैक्टर 3 से अधिक होगा?

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 8th Pay Commission: पिछले दो वेतन आयोगों छठे और सातवें में फिटमेंट फैक्टर क्रमशः 1.86 और 2.57 निर्धारित किए गए थे
  • यदि आठवें वेतन आयोग में इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो इसका सीधा असर वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों पर पड़ेगा, जिससे सरकार का खर्च काफी बढ़ जाएगा
8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग का आधा समय पूरा, क्या फिटमेंट फैक्टर 3 से अधिक होगा?

अगस्त 2026 में 8वां वेतन आयोग अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेगा। नवंबर 2025 में गठित इस आयोग ने देशभर में दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित कई राज्यों में व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित की हैं। अब अगस्त और सितंबर में और चर्चाएं होनी हैं, जिसके बीच संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रमुख कर्मचारी संघ और संगठन 3 से अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

आयोग ने इस बार चर्चा प्रक्रिया को और अधिक भागीदारीपूर्ण बनाने पर जोर दिया है। सभी स्टेक होल्डर्स की शिकायतों और संघों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम सिफारिशें कर्मचारियों की अपेक्षाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करने वाली मानी जा रही हैं।

आने वाले महीनों में 8वां वेतन आयोग संबंधित स्अेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा जारी रखेगा। हाल की घटनाओं में 7 और 10 अगस्त को दिल्ली, 7-8 सितंबर को चेन्नई और 9 सितंबर को पुडुचेरी में बैठकें शामिल हैं। यहां कर्मचारी संघ और पेंशनर्स अपनी सिफारिशें और शिकायतें आयोग के सामने रख सकेंगे।

ये भी पढ़ें:8वें पे कमीशन से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने, कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

चूंकि फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन में संशोधन के लिए इस्तेमाल होने वाला गुणक है, इसलिए इसमें किसी भी वृद्धि का असर मूल वेतन, पेंशन और कई भत्तों पर पड़ता है, जिससे सरकार का वेतन और पेंशन बिल काफी बढ़ जाता है।

क्या मांगे मान लेगी सरकार?

प्रमुख संघ 3 से 4 गुना के फिटमेंट फैक्टर की जोरदार वकालत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार इन मांगों को कितना समायोजित कर पाएगी? पिछले कुछ महीनों में कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन को लेकर कई मांगें रखी हैं, जो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाती हैं, लेकिन साथ ही विशाल वित्तीय चुनौती को भी उजागर करती हैं। 3.833 या 4 का फिटमेंट फैक्टर आने वाले वर्षों में सरकार की वेतन और पेंशन संबंधी प्रतिबद्धताओं में भारी वृद्धि करेगा।

ये भी पढ़ें:2.1, 2.5 या 3.0 फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा?

तो क्या 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर केवल अटकलें हैं

बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार, फिलहाल 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर की संभावना पर कोई चर्चा महज अटकलें हैं। उनका कहना है कि चूंकि 8वें वेतन आयोग ने न तो अपनी सिफारिशें सौंपी हैं और न ही कोई संभावित आंकड़ा बताया है, इसलिए 3 से ऊपर के फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा अटकलबाजी है।

ये भी पढ़ें:8वें पे कमीशन की दूसरे राउंड की मीटिंग जल्द हो रही है शुरू

हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर अधिक रहता है तो सरकार का वेतन और पेंशन बिल काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा। अंतिम निर्णय कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकार की वित्तीय क्षमता के बीच संतुलन बनाते हुए लिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार 3 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर वहन कर पाएगी, यह तभी स्पष्ट होगा जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

8th pay commission Business News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।