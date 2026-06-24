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8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा फैसला! इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, सरकार ने दी राहत

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिल सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति बाद में हुई हो
8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा फैसला! इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, सरकार ने दी राहत

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खासकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, अभी सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने एक खास कैटेगिरी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दरअसल, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 जून 2026 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) मिली है और जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जमा हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो।

गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की थी। इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन 2003 से पहले जमा हुए थे, जबकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण नियुक्तियां बाद में हुईं। ऐसे कर्मचारियों को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था कि उन्हें OPS का लाभ मिलेगा या नहीं।

सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी परिवार ने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था और वह उस समय पात्र था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।

यह फैसला हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। अनुकंपा नियुक्ति उन परिवारों को दी जाती है जिनके परिवार का कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान निधन हो जाए या चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त हो जाए। ऐसे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार यह सुविधा देती है।

इस फैसले का स्वागत ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) सहित कई कर्मचारी संगठनों ने किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इसे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जैसा बताया है। हालांकि उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देने की मांग भी दोहराई है।

इस बीच 8वें वेतन आयोग की बैठकों में भी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारी संगठन लगातार OPS की बहाली, बेहतर पेंशन सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार का यह फैसला केवल एक सीमित वर्ग के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इससे पेंशन सुधारों पर बहस और तेज होने की संभावना है।

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अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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