8th Pay Commission: कर्मचारियों को कब से मिलेगा एरियर? 3.833 फिटमेंट फैक्टर, फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: कर्मचारियों के बीच इस समय सबसे बड़ी बहस इस बात की है कि आयोग कब से एरियर देगा
- आयोग के पास महज 6 महीने का समय और बचा है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन के गठन हुए 12 महीने का समय बीत गया है। इस आयोग के पास अब सिर्फ 6 महीने का और समय है। कर्मचारियों के बीच इस 8वें पे कमीशन को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही आयोग की सिफारिशें लागू होंगी या नहीं?
NC-JCM स्टाफ साइड के सचिव ने पिछले दिनों कहा था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीना या उससे अधिक का एरियर मिल सकता है। आइए देखते हैं कि पुराने ट्रेंड किस ओर इशारा कर रहे हैं?
5वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान क्या हुआ था
तब केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर सरकार ने दो किस्तों में दिया था। पहली किस्त 1997-98 और दूसरी किस्त 1998-99 के दौरान दी गई थी। 7वें पे कमीशन के दौरान 10 के अंतराल के बाद पे कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। उस वक्त पर एरियर बहुत अधिक महीनों का नहीं दिया गया था।
7वें पे कमीशन ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी थी। इसके अलावा 125 प्रतिशत डीए का भी मर्जर तब बेसिक पे में किया गया था।
क्या 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है बेसिक? (8th Pay Commission key demands)
8वें पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने अलग-अलग डिमांड की है। कुछ संगठनों 4 से अधिक भी फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इस हिसाब केंद्रीय कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।
4 बार डीए की मांग (8th Pay Commission DA Updates)
केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय साल भर में सिर्फ दो बार ही डीए मिलता है। संगठनों ने कहा है कि मौजूदा नियम बढ़ती महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। कुछ संगठनों ने साल भर में 4 बार डीए में बढ़ोतरी की मांग की है। इसके अलावा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मर्जर की भी मांग हुई है। इस वक्त पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है।
फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग
अभी के वक्त पर फैमिली पेंशन 30 प्रतिशत मिलता है। 8वें पे कमीशन से संगठनों ने फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत करने की मांग की है। कुछ संगठनों ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।