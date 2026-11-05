₹65,000 से ₹72,000 तक होगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी? 8वें वेतन आयोग के लिए बड़ी मांग

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8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने रखी 3.61 से 4.00 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग।

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने नए वेतनमान के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की मांग रखी है। सबसे बड़ी मांग 4.00 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की है, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹72,000 तक पहुंच सकती है। वहीं, अन्य संगठनों ने 3.61 और 3.833 जैसे मल्टीप्लायर का सुझाव दिया है। आखिर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्या है? कर्मचारी संगठन 3.61 से लेकर 4.00 तक की मांग क्यों कर रहे हैं? इन प्रस्तावों के आधार पर ₹18,000 की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है? आइए आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं।

8वें वेतन आयोग के सामने क्या जिम्मेदारी?

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक अस्थायी 3 सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी हैं। इस आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) के अनुसार आयोग को केंद्र सरकार के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग कर्मचारी संगठनों और अन्य पात्र संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेगा। इसके दायरे में वेतन संशोधन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं। इन सभी मुद्दों में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है ?

सरल शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय करने का आधार तैयार होता है।

इसका आसान फॉर्मूला है।



नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर

उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में ₹7,000 की पुरानी न्यूनतम बेसिक सैलरी पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया गया था।

₹7,000 × 2.57 = ₹17,990

इसे राउंड ऑफ कर ₹18,000 की नई न्यूनतम बेसिक सैलरी तय की गई। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बड़ी हैं।

पहले कितना था फिटमेंट फैक्टर?

पिछले दो वेतन आयोगों पर नजर डालें तो सरकार ने 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए अलग-अलग संगठनों ने 3.61 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है।

किस आधार पर होगी ₹72,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी?

BPMS (Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh) ने सबसे ज्यादा 4.00 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 पर इसे लागू किया जाए, तो इसका गणित 18,000 × 4.00 = 72,000 होगा, यानी BPMS के प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹72,000 हो सकती है। इस डिमांड के पीछे संगठन ने 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम में वृद्धि, मौजूदा वेतन और महंगाई भत्ते के साथ 5 सदस्यीय परिवार की जरूरतों जैसे आधारों को शामिल किया है।

₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे

NC-JCM (National Council-Joint Consultative Machinery) स्टॉफ साइड और BPS (Bharat Pensioners Samaj) ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी पर इसका कैलकुलेशन ₹18,000 × 3.833 = ₹68,994 होगा, यानी राउंड ऑफ करने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब ₹69,000 हो सकती है।

NC-JCM ने यह आंकड़ा 5 सदस्यीय परिवार के खर्च को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसमें भोजन, कपड़े, मकान, ईंधन, शिक्षा और अन्य जरूरी घरेलू खर्चों को आधार बनाया गया है। वहीं, BPS ने 5.2 वेटेज फैमिली यूनिट के आधार पर अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हुए ₹69,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी का सुझाव दिया है।

NC-JCM ने पे मैट्रिक्स के लिए भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें लेवल 1- ₹69,000 और लेवल- 6- ₹1,35,700 है। वहीं, मर्ज्ड लेवल-9 और लेवल-10 में ₹2,15,100 का शुरुआती वेतन प्रस्तावित किया गया है।

3.61 फिटमेंट पर कितनी होगी सैलरी?

सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) की MSA (Ministerial Staff Association) ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 पर इसका अनुमानित हिसाब ₹18,000 × 3.61 = ₹64,980 होगा, यानी न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब ₹65,000 हो सकती है।

इस डिमांड का आधार 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (Indian Labour Conference) के नॉर्म्स और रेप्टाकोस ब्रेट (Reptakos Brett) मामले से जुड़े सिद्धांतों को बताया गया है, जिनमें 5 सदस्यीय परिवार की जरूरतों को महत्व दिया गया है।

अलग-अलग प्रस्तावों से कितना फर्क पड़ेगा?

अगर इन प्रमुख मांगों को न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 पर लागू करके देखें, तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है।

संगठन/प्रस्ताव फिटमेंट अनुमानित न्यूनतम बेसिक सैलरी MSA 3.61 करीब ₹65,000 NC-JCM / BPS 3.833 करीब ₹69,000 BPMS 4.00 ₹72,000

सबसे कम और सबसे ज्यादा प्रस्ताव के बीच न्यूनतम वेतन स्तर पर करीब ₹7,000 प्रति महीने का अंतर बनता है।

कर्मचारियों को किस हिसाब से मिलेगी बढ़ी सैलरी?

यहां एक बात समझना जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की ओर से रखे गए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) अभी मांग या प्रस्ताव हैं। सरकार ने इनमें से किसी भी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी है। 8वां वेतन आयोग इन प्रस्तावों, आर्थिक परिस्थितियों और अन्य जरूरी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद केंद्र सरकार अंतिम फैसला करेगी। इसलिए ₹65,000, ₹69,000 या ₹72,000 की रकम को अभी अंतिम वेतनमान नहीं माना जाना चाहिए।

कब आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

8वें वेतन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और फिटमेंट फैक्टर समेत वेतन व पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेगी।

क्यों अहम है यह फैसला?

फिटमेंट फैक्टर सिर्फ न्यूनतम सैलरी का आंकड़ा तय करने तक सीमित नहीं है। इसका असर वेतन ढांचे और पेंशन से जुड़े कई पहलुओं पर पड़ सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनर संगठन अपनी कैलकुलेशन और जरूरतों के आधार पर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।