मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से नहीं हो सकती तय।

8th Pay Commission Salary Calculation: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की हो रही है। कर्मचारी 2.0, 2.28, 2.57 या 2.86 जैसे अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी नई सैलरी का हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन, क्या सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही आपकी नई बेसिक सैलरी तय होगी यह जरूरी नहीं है। 7वें वेतन आयोग में वेतन तय करने के लिए 3 स्टेप की प्रॉसेस अपनाई गई थी। इसमें आखिरी चरण यानी पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) में सही सेल का चयन भी काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में भी अगर इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया जाता है, तो कर्मचारियों की नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर से निकली रकम से ज्यादा हो सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। नवंबर 2025 में आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अब इसके 18 महीने के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग नया फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कितना रखेगा और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए किस कैलकुलेशन प्रॉसेस को अपनाएगा।

आमतौर पर कर्मचारी अपनी मौजूदा बेसिक सैलरी को संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई सैलरी का अनुमान लगाते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध कई सैलरी कैलकुलेटर भी इसी तरीके से हिसाब लगाते हैं। लेकिन, 7वें वेतन आयोग का उदाहरण बताता है कि नई बेसिक सैलरी तय करने की प्रॉसेस सिर्फ इतनी आसान नहीं थी।

8वें वेतन आयोग में सैलरी तय करने के 3 स्टेप

अगर 8वां वेतन आयोग भी 7वें वेतन आयोग की तरह वेतन निर्धारण का फॉर्मूला अपनाता है, तो कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी 3 चरणों में तय हो सकती है।

पहला स्टेप: मौजूदा बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेटर करना

सबसे पहले कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को तय फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। इस कैलकुलेशन में केवल बेसिक पे शामिल होती है। DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को इसमें नहीं जोड़ा जाता।

दूसरा स्टेप: मिली रकम को राउंड ऑफ करना

फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद जो रकम निकलती है, उसे नजदीकी रुपये में राउंड ऑफ किया जाता है, यानी रकम को निकटतम सौ या हजार में नहीं, बल्कि निकटतम एक रुपये तक राउंड किया जाता है।

तीसरा स्टेप: पे मैट्रिक्स में सही सेल का चयन

यह सबसे अहम चरण है। राउंड ऑफ की गई रकम को अंतिम बेसिक सैलरी नहीं माना जाता। इसके बाद कर्मचारी के पे लेवल (Pay Level) में उस रकम के बराबर या उससे तुरंत ऊपर वाली सेल चुनी जाती है। इसी सेल के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होती है। यही तीसरा चरण कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से निकली रकम से थोड़ा ज्यादा कर सकता है।

7वें वेतन आयोग ने ₹12,560 की सैलरी का कैसे किया था हिसाब?

7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक उदाहरण के जरिए वेतन निर्धारण की तीनों प्रक्रियाओं को समझाया था। मान लीजिए किसी कर्मचारी की 6वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 12,560 रुपये थी और उसका ग्रेड पे 2,400 रुपये था। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी इस तरह तय हुई थी।

पहला चरण: फिटमेंट फैक्टर से गुणा



पुरानी बेसिक सैलरी:- 12,560

फिटमेंट फैक्टर:- 2.57

कैलकुलेशन:- 12,560 × 2.57

नतीजा:- 32,279.20

दूसरा चरण: राउंड ऑफ

कैलकुलेशन से निकली 32,279.20 रुपये की रकम को निकटतम रुपये में राउंड ऑफ करने पर 32,279 रुपये मिले।

तीसरा चरण: पे मैट्रिक्स में जगह

अब 32,279 रुपये को कर्मचारी की संबंधित पे लेवल की मैट्रिक्स में रखा गया। लेवल-4 में इसके बराबर या इससे ऊपर की अगली सेल 32,300 रुपये थी। इस तरह कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 32,300 रुपये तय हुई, यानी फिटमेंट फैक्टर लगाने से निकली रकम 32,279 रुपये थी, लेकिन पे मैट्रिक्स में अगली सेल मिलने के कारण कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 32,300 रुपये हो गई।

ग्रे पे बढ़ने पर कैसे बदलती है नई सैलरी?

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में एक और स्थिति समझाई गई थी, जिसमें कर्मचारी का ग्रेड पे (Grade Pay) बढ़ जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 12,560 रुपये है। इसमें 10,160 रुपये बेसिक पे और 2,400 रुपये ग्रेड पे शामिल है। अगर कर्मचारी का ग्रेड पे बढ़ाकर 2,800 रुपये कर दिया जाता है, तो सबसे पहले उसकी नई बेसिक सैलरी की गणना होगी।

पुराना बेसिक पे:- 10,160

नया ग्रेड पे:- 2,800

संशोधित बेसिक पे:- 12,960

अब इस रकम पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा।

₹12,960 × 2.57 = ₹33,307.20

इसे राउंड ऑफ करने पर रकम 33,307 रुपये होगी। इसके बाद कर्मचारी को लेवल-5 की पे मैट्रिक्स में रखा जाएगा। वहां इसके बराबर या इससे ऊपर की अगली सेल 33,900 रुपये है। इस तरह कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 33,900 रुपये तय होगी। यह उदाहरण बताता है कि ग्रेड पे में बदलाव होने पर फिटमेंट फैक्टर लगाने से पहले ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी बदल सकती है।

प्रमोशन और MACP में कैसे तय होती है नई बेसिक सैलरी?

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रमोशन और मोडिफाइड एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (Modified Assured Career Progression-MACP) के तहत वेतन बढ़ने का तरीका भी समझाया गया था। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी लेवल-4 में 28,700 रुपये है। अब उसका प्रमोशन या MACP के तहत लेवल-5 में अपग्रेडेशन होता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कर्मचारी को उसके मौजूदा लेवल में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा।

लेवल-4 में मौजूदा बेसिक पे:- 28,700

एक इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे:- 29,600

अब लेवल-5 में अगली बराबर या उससे ऊपर की सेल:- 30,100

इस तरह कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 30,100 रुपये हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोशन या MACP के इस उदाहरण में फिटमेंट फैक्टर दोबारा नहीं लगाया जाता। पहले पुराने लेवल में एक इंक्रीमेंट मिलता है और फिर कर्मचारी को नए लेवल की पे मैट्रिक्स में उचित सेल पर रखा जाता है।

8वें वेतन आयोग में क्यों अहम है यह नियम?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने पर फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकता है। कर्मचारी इसी के आधार पर अपनी संभावित नई बेसिक सैलरी का अनुमान लगाएंगे। लेकिन, 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखें तो केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी का अंतिम आंकड़ा निकालना सही नहीं होगा।

इसके लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं:

1- आयोग की ओर से तय किया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)।

2- फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद मिलने वाली रकम और उसका राउंड ऑफ।

3- नए पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) में कर्मचारी का लेवल और उसमें मिलने वाली अगली उपयुक्त सेल।

जब तक 8वें वेतन आयोग की नई पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) और वेतन निर्धारण का फॉर्मूला सामने नहीं आता, तब तक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाली गई सैलरी केवल अनुमान ही होगी।