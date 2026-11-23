8th Pay Commission: 4 फिटमेंट फैक्टर, इन कर्मचारियों का 1 लाख रुपये मिनिमम बेसिक पे; चेक करें डिमांड लिस्ट
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का गठन हुए 12 महीने का समय बीत चुका है
- हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आयोग की तरफ से कितना फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा
8th Pay Commission: 7वें पे कमीशन के 10 साल की समय सीमा दिसंबर 2025 में समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने उससे पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस आयोग को 18 महीने का समय दिया है। जिसमें से 12 महीने का समय बीत चुका है। इस दौरान पे कमीशन ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से उनकी राय मांग। जिन मुद्दों की सबसे अधिक चर्चा इन बैठकों में सुनाई दी उसमें फिटमेंट फैक्टर, एनुअल इंक्रीमेंट, फैमिली पेंशन, डीए आदि है। आइए जानते हैं कि किस बेसिक पे के कर्मचारी को कितना फायदा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद होगा।
फिटमेंट फैक्टर 4 भी रखने की हुई है मांग (8th Pay Commission fitment Factors)
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। NC-JCM की तरफ से 3.8333 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग सामने की गई है। वहीं, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। आइए समझते हैं कि अगर इन फिटमेंट फैक्टर को सरकार की तरफ से मान लिया जाता है तो 25000, 35000 और 50,000 रुपये के बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को कितना फायदा होगा।
फिटमेंट फैक्टर 3.61 रहने पर
अगर बेसिक सैलरी 25000 रुपये है तो इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वह बढ़कर 90250 रुपये हो जाएगी। वहीं, 35000 रुपये वाले कर्मचारियों का बेसिक पे 126350 रुपये और 50,000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे 180500 रुपये हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर 3.833 रहने पर
50 हजार रुपये वाले कर्मचारियों का बेसिक पे 191650 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। वहीं, 35000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे 134155 रुपये और 25000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे इस फिटमेंट फैक्टर पर 95825 रुपये हो जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर अगर 4 रहता है तब?
कर्मचारियों का बेसिक पे इस स्थिति में 1 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। वहीं, 35 हजार रुपये बेसिक पे रहने की स्थिति में 1.40 लाख रुपये बेसिक पे हो सकता है। 50,000 रुपये जिन कर्मचारियों का बेसिक पे होगा उन्हें भी इतने फिटमेंट फैक्टर पर 4 गुना फायदा होगा। ऐसे कर्मचारियों का बेसिक पे 2 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।
बता दें, 7वें पे कमीशन के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। इसके बाद बेसिक पे 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। अब देखना है कि इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर आयोग तक करता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।