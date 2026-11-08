8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 4, आयोग से फैमिली पेंशन कम से कम 50% करने की डिमांड
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से कुछ कर्मचारी सगंठनों ने 4 फिटमेंट फैक्टर की भी डिमांड की है
- वहीं, कुछ की तरफ से फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत की करने की मांग की गई है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास कुल 18 महीना का समय तब था। अब आयोग के पास 6 महीने का वक्त और है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। पे कमीशन ने देशभर में मीटिंग आयोजित की। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पुडुचेरी, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, कोलकाता में आयोग की बैठक हुई। इस दौरान पे कमीशन ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से सुझाव लिए और चर्चा की। अलग-अलग संगठनों की तरफ से अलग-अलग डिमांड की गई है। कुछ ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। तो वहीं कुछ ने फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग की है। बता दें, इन मीटिंग्स में सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर की हुई है।
4 फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड
NC-JCM स्टाफ साइज, भारतीय प्रतिक्षा मजदूर संघ, भारत पेंशनर्स समाज, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आदि संगठनों ने अपनी डिमांड को आयोग के सामने रखा है। एनसी जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग की है। वहीं, BPMS ने आयोग से फिटमेंट फैक्टर 4 करने की डिमांड की है। इन सभी सुझावों पर आयोग को फैसला लेना है। बता दें, पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला किया जाएगा।
72000 रुपये मिनिमम बेसिक पे? (8th Pay Commission fitment factors)
सातवें पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम बेसिक पे लेवल 1 कर्मचारियों को 18000 रुपये मिलता है। अगर पे कमीशन की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को 4 रखा गया तब की स्थिति में मिनिमम बेसिक पे लेवल एक कर्मचारी का बढ़कर 72000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं, लेवल 18 के कर्मचारी का मिनिमम बेसिक पे 2.50 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।
4 बार बढ़े डीए (8th Pay Commission DA demand)
कुछ संगठनों ने आयोग से एक साल में 4 बार डीए बढ़ोतरी की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में दो बार डीए बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा डीए मर्जर की भी मांग आयोग के सामने की गई है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार डीए का बेसिक पे से मर्जर का कोई भी नियम नहीं है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 63 प्रतिशत डीए मिल रहा। आखिरी बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
फैमिली पेंशन 50 प्रतिशत करने की मांग
आयोग से संगठनों ने फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत करने की मांग की है। इस समय फैमिली पेंशन 30 प्रतिशत है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।