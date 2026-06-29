केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! ये नया फॉर्मूला लगते ही दोगुनी से भी ज्यादा होगी सैलरी…सामने आया पूरा हिसाब
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं
- फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 2.10 और 3.83 के दो बड़े अनुमान चर्चा में हैं
- अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹68,940 तक पहुंच सकता है
8th pay commission latest updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बेसब्री से है। हर दिन इससे जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है। यही वह संख्या है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होगी। फिलहाल, सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक्सपर्ट और कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि यह 2.10 के आसपास रह सकता है, जबकि कर्मचारी संगठन 3.83 तक की मांग कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा गुणक (Multiplier) है, जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.10 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹37,800 हो जाएगी। वहीं, अगर सरकार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो यही बेसिक सैलरी बढ़कर ₹68,940 तक पहुंच सकती है।
इसी तरह अलग-अलग पे मैट्रिक्स लेवल पर भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लेवल-6 के कर्मचारी, जिनकी वर्तमान बेसिक सैलरी ₹35,400 है, उनकी नई बेसिक सैलरी 2.10 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग ₹74,340 होगी। लेकिन, अगर 3.83 लागू होता है, तो यही वेतन करीब ₹1.35 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं, लेवल-10 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹56,100 से बढ़कर 2.10 के हिसाब से ₹1.17 लाख और 3.83 के हिसाब से ₹2.14 लाख से ज्यादा हो सकती है। सबसे ऊंचे लेवल यानी लेवल-18 के अधिकारियों का वर्तमान बेसिक वेतन ₹2.50 लाख है, जो 2.10 फिटमेंट फैक्टर पर ₹5.25 लाख और 3.83 लागू होने पर करीब ₹9.57 लाख तक पहुंच सकता है।
|पे मैट्रिक्स लेवल
|7वें वेतन आयोग का मूल वेतन
|8वें वेतन आयोग (न्यूनतम अनुमान – फिटमेंट फैक्टर 2.10)
|8वें वेतन आयोग (उच्च अनुमान – फिटमेंट फैक्टर 3.83)
|लेवल 1
|₹18,000
|₹37,800
|₹68,940
|लेवल 2
|₹19,900
|₹41,790
|₹76,217
|लेवल 3
|₹21,700
|₹45,570
|₹83,111
|लेवल 4
|₹25,500
|₹53,550
|₹97,665
|लेवल 5
|₹29,200
|₹61,320
|₹1,11,836
|लेवल 6
|₹35,400
|₹74,340
|₹1,35,582
|लेवल 7
|₹44,900
|₹94,290
|₹1,71,967
|लेवल 10
|₹56,100
|₹1,17,810
|₹2,14,863
|लेवल 13
|₹1,23,100
|₹2,58,510
|₹4,71,473
|लेवल 18 (कैबिनेट सचिव स्तर)
|₹2,50,000
|₹5,25,000
|₹9,57,500
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल संभावित अनुमान हैं। सरकार या 8वें वेतन आयोग ने अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
इस बीच 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से बातचीत का दौर तेज कर दिया है। आयोग की अगली बैठक 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में होगी, जबकि 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। आयोग इससे पहले अप्रैल, मई और जून में भी कई राज्यों का दौरा कर चुका है।
आयोग ने 15 जून तक कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव मांगे थे। इसके अलावा 30 जून तक ऑनलाइन डेटा जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों, महंगाई, भत्तों और भविष्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई वेतन संरचना तैयार करना है।
अगर सब कुछ तय समय पर चलता है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक सामने आ सकती हैं। हालांकि, पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखें तो सिफारिशें लागू होने में दो से तीन साल का समय भी लग सकता है, यानी अगर रिपोर्ट 2027 में आती है, तो नई सैलरी का पूरा लाभ 2029 या 2030 तक मिल सकता है।
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि उनकी जेब में हर महीने कितनी अतिरिक्त राशि आएगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।