केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! ये नया फॉर्मूला लगते ही दोगुनी से भी ज्यादा होगी सैलरी…सामने आया पूरा हिसाब

8th pay commission latest updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बेसब्री से है। हर दिन इससे जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है। यही वह संख्या है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होगी। फिलहाल, सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक्सपर्ट और कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि यह 2.10 के आसपास रह सकता है, जबकि कर्मचारी संगठन 3.83 तक की मांग कर रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा गुणक (Multiplier) है, जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.10 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹37,800 हो जाएगी। वहीं, अगर सरकार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो यही बेसिक सैलरी बढ़कर ₹68,940 तक पहुंच सकती है।

इसी तरह अलग-अलग पे मैट्रिक्स लेवल पर भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लेवल-6 के कर्मचारी, जिनकी वर्तमान बेसिक सैलरी ₹35,400 है, उनकी नई बेसिक सैलरी 2.10 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग ₹74,340 होगी। लेकिन, अगर 3.83 लागू होता है, तो यही वेतन करीब ₹1.35 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं, लेवल-10 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹56,100 से बढ़कर 2.10 के हिसाब से ₹1.17 लाख और 3.83 के हिसाब से ₹2.14 लाख से ज्यादा हो सकती है। सबसे ऊंचे लेवल यानी लेवल-18 के अधिकारियों का वर्तमान बेसिक वेतन ₹2.50 लाख है, जो 2.10 फिटमेंट फैक्टर पर ₹5.25 लाख और 3.83 लागू होने पर करीब ₹9.57 लाख तक पहुंच सकता है।

पे मैट्रिक्स लेवल 7वें वेतन आयोग का मूल वेतन 8वें वेतन आयोग (न्यूनतम अनुमान – फिटमेंट फैक्टर 2.10) 8वें वेतन आयोग (उच्च अनुमान – फिटमेंट फैक्टर 3.83) लेवल 1 ₹18,000 ₹37,800 ₹68,940 लेवल 2 ₹19,900 ₹41,790 ₹76,217 लेवल 3 ₹21,700 ₹45,570 ₹83,111 लेवल 4 ₹25,500 ₹53,550 ₹97,665 लेवल 5 ₹29,200 ₹61,320 ₹1,11,836 लेवल 6 ₹35,400 ₹74,340 ₹1,35,582 लेवल 7 ₹44,900 ₹94,290 ₹1,71,967 लेवल 10 ₹56,100 ₹1,17,810 ₹2,14,863 लेवल 13 ₹1,23,100 ₹2,58,510 ₹4,71,473 लेवल 18 (कैबिनेट सचिव स्तर) ₹2,50,000 ₹5,25,000 ₹9,57,500

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल संभावित अनुमान हैं। सरकार या 8वें वेतन आयोग ने अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

इस बीच 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से बातचीत का दौर तेज कर दिया है। आयोग की अगली बैठक 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में होगी, जबकि 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। आयोग इससे पहले अप्रैल, मई और जून में भी कई राज्यों का दौरा कर चुका है।

आयोग ने 15 जून तक कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव मांगे थे। इसके अलावा 30 जून तक ऑनलाइन डेटा जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों, महंगाई, भत्तों और भविष्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई वेतन संरचना तैयार करना है।

अगर सब कुछ तय समय पर चलता है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक सामने आ सकती हैं। हालांकि, पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखें तो सिफारिशें लागू होने में दो से तीन साल का समय भी लग सकता है, यानी अगर रिपोर्ट 2027 में आती है, तो नई सैलरी का पूरा लाभ 2029 या 2030 तक मिल सकता है।