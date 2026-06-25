केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी! DA, HRA और TA जोड़कर निकला ये नया हिसाब, ये फॉर्मूला लगते ही 65% बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर सरकार नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय करेगी और इससे उनकी सैलरी तथा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठकें पूरी हुई हैं और अब जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने वाली बैठकों का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आयोग जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी, उतनी ही जल्दी कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ मिल सकेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाकर नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास रह सकता है, जबकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह 2.10 तक पहुंच सकता है।

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने एक रोचक गणना पेश की है। उनके अनुसार अगर 31 दिसंबर 2025 तक मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) को शामिल किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर 2.06 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 58% डीए के साथ उसकी कुल मासिक आय 37,080 रुपये बैठती है। इसे बेसिक वेतन से विभाजित करने पर फिटमेंट फैक्टर 2.06 निकलता है।

अगर सरकार 2.10 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 37,800 रुपये हो जाएगी। इसके बाद नए DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़ने पर कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी लगभग 61,344 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी मौजूदा वेतन की तुलना में करीब 65 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है।

मनजीत सिंह पटेल ने दूसरा दिलचस्प तर्क परिवार यूनिट (Family Unit) को लेकर दिया है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की गणना 3 यूनिट के आधार पर की गई थी, जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों को शामिल किया गया था। कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग में माता-पिता को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो परिवार यूनिट 3 से बढ़कर 4.2 हो जाएगी। इससे वेतन निर्धारण का आधार और मजबूत होगा तथा फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है।