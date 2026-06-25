केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी! DA, HRA और TA जोड़कर निकला ये नया हिसाब, ये फॉर्मूला लगते ही 65% बढ़ेगी सैलरी
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं
- AINPSEF के अध्यक्ष के अनुसार, DA, HRA और TA को शामिल करने पर फिटमेंट फैक्टर 2.05 से 2.10 तक पहुंच सकता है
- अगर ऐसा होता है, तो लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹37,800 तक पहुंच सकती है
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर सरकार नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय करेगी और इससे उनकी सैलरी तथा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठकें पूरी हुई हैं और अब जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने वाली बैठकों का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आयोग जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी, उतनी ही जल्दी कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ मिल सकेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाकर नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास रह सकता है, जबकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह 2.10 तक पहुंच सकता है।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने एक रोचक गणना पेश की है। उनके अनुसार अगर 31 दिसंबर 2025 तक मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) को शामिल किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर 2.06 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 58% डीए के साथ उसकी कुल मासिक आय 37,080 रुपये बैठती है। इसे बेसिक वेतन से विभाजित करने पर फिटमेंट फैक्टर 2.06 निकलता है।
अगर सरकार 2.10 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 37,800 रुपये हो जाएगी। इसके बाद नए DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़ने पर कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी लगभग 61,344 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी मौजूदा वेतन की तुलना में करीब 65 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है।
मनजीत सिंह पटेल ने दूसरा दिलचस्प तर्क परिवार यूनिट (Family Unit) को लेकर दिया है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की गणना 3 यूनिट के आधार पर की गई थी, जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों को शामिल किया गया था। कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग में माता-पिता को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो परिवार यूनिट 3 से बढ़कर 4.2 हो जाएगी। इससे वेतन निर्धारण का आधार और मजबूत होगा तथा फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी गणनाएं केवल एक्सपर्ट और कर्मचारी संगठनों के अनुमान हैं। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें नहीं दी हैं और सरकार ने भी किसी फिटमेंट फैक्टर पर मुहर नहीं लगाई है। फिर भी इन आंकड़ों ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब सभी की निगाहें आयोग की अंतिम रिपोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।