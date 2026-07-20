केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर सामने आया नया कैलकुलेशन; समझें गणित

8वें वेतन आयोग को लेकर नया वेतन कैलकुलेशन सामने आया है
अनुमान के मुताबिक 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी भले दोगुनी हो जाए, लेकिन ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी लगभग 31% तक ही रह सकती है
आइए समझते हैं कि 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अक्सर यह माना जाता है कि अगर सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर देती है, तो कर्मचारियों की पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जवाब है- नहीं। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी (मूल वेतन) पर लागू होता है, जबकि कर्मचारी के हाथ में आने वाली ग्रॉस सैलरी में कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि बेसिक वेतन में 100% की बढ़ोतरी होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखती।
पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड भी यही बताता है। चौथे वेतन आयोग में कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 27.60% की बढ़ोतरी हुई थी। पांचवें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 31% रही। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में करीब 54% का इजाफा हुआ। वहीं, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलने के बावजूद कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी औसतन केवल 14.29% ही बढ़ी। इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा हो, ग्रॉस सैलरी में उतनी ही वृद्धि होगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
इसकी सबसे बड़ी वजह सैलरी के सट्रक्चर को माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल बेसिक पे से नहीं बनती। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब महंगाई भत्ता (DA) आमतौर पर शून्य से शुरू होता है, क्योंकि उसे नए बेसिक वेतन में समायोजित कर दिया जाता है। HRA नए बेसिक के आधार पर तय होता है, लेकिन कई अन्य भत्तों में तत्काल समान अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती। इसी कारण ग्रॉस सैलरी की वृद्धि सीमित रह जाती है।
बैंक बाजार (BankBazaar) की एक अनुमानित गणना के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग में 2.0, 2.38 या 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल-1 से लेवल-10 तक के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 31% से 58% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 2.0 फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। हां, बेसिक वेतन जरूर दोगुना हो सकता है, लेकिन कुल वेतन पर अन्य भत्तों का भी असर पड़ता है। आइए अब अलग-अलग पे कमीशन के तहत ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी करके देखते हैं कि सैलरी आखिरकार कहां तक पहुंच रही है?
अलग-अलग पे कमीशन के तहत ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी
Pay Commission
Hike in Gross Pay
Fitment Factor
Minimum Basic Salary
4th Pay Commission
27.60%
—
₹ 750
5th Pay Commission
31%
—
₹ 2,550
6th Pay Commission
54%
1.86
₹ 7,000
7th Pay Commission
14.29%
2.57
₹ 18,000
इस अनुमान को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। उसके साथ 60% महंगाई भत्ता और 24% HRA जोड़ने पर उसकी मौजूदा ग्रॉस सैलरी बनती है। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन, नया DA शून्य से शुरू होगा और केवल HRA नए बेसिक के हिसाब से जुड़ेगा। ऐसे में कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन वह 100% नहीं बल्कि अनुमानित रूप से करीब 31% के आसपास रह सकती है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल एक अनुमानित कैलकुलेशन है। वास्तविक वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों को किस तरह संशोधित करती है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन स्तर, पोस्टिंग का शहर (X, Y या Z कैटेगिरी), पद और अन्य सुविधाएं भी अंतिम सैलरी को प्रभावित करेंगी।
2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 18,000
Current Gross Salary (60% DA+24% HRA)
₹ 34,200
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 36,000
₹ 44,640
100%
31%
0.31
2.38
₹ 42,840
₹ 53,122
138%
55%
0.40
2.57
₹ 46,260
₹ 57,362
157%
68%
0.43
2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 2 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 19,900
Current Gross Salary
₹ 37,810
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 39,800
₹ 49,352
100%
31%
0.31
2.38
₹ 47,362
₹ 58,729
138%
55%
0.40
2.57
₹ 51,143
₹ 63,417
157%
68%
0.43
लेवल-3 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित वेतन वृद्धि
Current Basic
₹ 21,700
Current Gross Salary
₹ 41,230
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 43,400
₹ 53,816
100%
31%
0.31
2.38
₹ 51,646
₹ 64,041
138%
55%
0.40
2.57
₹ 55,769
₹ 69,154
157%
68%
0.43
लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 25,500
Current Gross Salary
₹ 48,450
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 51,000
₹ 63,240
100%
31%
0.31
2.38
₹ 60,690
₹ 75,256
138%
55%
0.40
2.57
₹ 65,535
₹ 81,263
157%
68%
0.43
2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 5 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 29,200
Current Gross Salary
₹ 55,480
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 58,400
₹ 72,416
100%
31%
0.31
2.38
₹ 69,496
₹ 86,175
138%
55%
0.40
2.57
₹ 75,044
₹ 93,055
157%
68%
0.43
लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 35,400
Current Gross Salary
₹ 67,260
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross Salary Hike
Ratio
2
₹ 70,800
₹ 87,792
100%
30.50%
0.31
2.38
₹ 84,252
₹ 1,04,472
138%
55.30%
0.40
2.57
₹ 90,978
₹ 1,12,813
157%
67.70%
0.43
2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 7 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 44,900
Current Gross Salary
₹ 85,310
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 89,800
₹ 1,11,352
100%
31%
0.31
2.38
₹ 1,06,862
₹ 1,32,509
138%
55%
0.40
2.57
₹ 1,15,393
₹ 1,43,087
157%
68%
0.43
लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 47,600
Current Gross Salary
₹ 90,440
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 95,200
₹ 1,18,048
100%
31%
0.31
2.38
₹ 1,13,288
₹ 1,40,477
138%
55%
0.40
2.57
₹ 1,22,332
₹ 1,51,692
157%
68%
0.43
लेवल 9 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 53,100
Current Gross Salary
₹ 1,00,890
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 1,06,200
₹ 1,31,688
100%
31%
0.31
2.38
₹ 1,26,378
₹ 1,56,709
138%
55%
0.40
2.57
₹ 1,36,467
₹ 1,69,219
157%
68%
0.43
लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी
Current Basic
₹ 56,100
Current Gross Salary
₹ 1,06,590
Fitment Factor
Revised Basic
New Gross Salary
Basic Pay Hike
Gross salary hike
Ratio
2
₹ 1,12,200
₹ 1,39,128
100%
31%
0.31
2.38
₹ 1,33,518
₹ 1,65,562
138%
55%
0.40
2.57
₹ 1,44,177
₹ 1,78,779
157%
68%
0.43
फिलहाल, 8वें वेतन आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिशें जारी नहीं की हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि को लेकर चल रही सभी गणनाएं संभावित अनुमान हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।