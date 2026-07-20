केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर सामने आया नया कैलकुलेशन; समझें गणित

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अक्सर यह माना जाता है कि अगर सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर देती है, तो कर्मचारियों की पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जवाब है- नहीं। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी (मूल वेतन) पर लागू होता है, जबकि कर्मचारी के हाथ में आने वाली ग्रॉस सैलरी में कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि बेसिक वेतन में 100% की बढ़ोतरी होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखती।

पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड भी यही बताता है। चौथे वेतन आयोग में कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 27.60% की बढ़ोतरी हुई थी। पांचवें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 31% रही। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में करीब 54% का इजाफा हुआ। वहीं, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलने के बावजूद कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी औसतन केवल 14.29% ही बढ़ी। इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा हो, ग्रॉस सैलरी में उतनी ही वृद्धि होगी, ऐसा जरूरी नहीं है।

इसकी सबसे बड़ी वजह सैलरी के सट्रक्चर को माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल बेसिक पे से नहीं बनती। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब महंगाई भत्ता (DA) आमतौर पर शून्य से शुरू होता है, क्योंकि उसे नए बेसिक वेतन में समायोजित कर दिया जाता है। HRA नए बेसिक के आधार पर तय होता है, लेकिन कई अन्य भत्तों में तत्काल समान अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती। इसी कारण ग्रॉस सैलरी की वृद्धि सीमित रह जाती है।

बैंक बाजार (BankBazaar) की एक अनुमानित गणना के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग में 2.0, 2.38 या 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल-1 से लेवल-10 तक के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 31% से 58% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 2.0 फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। हां, बेसिक वेतन जरूर दोगुना हो सकता है, लेकिन कुल वेतन पर अन्य भत्तों का भी असर पड़ता है। आइए अब अलग-अलग पे कमीशन के तहत ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी करके देखते हैं कि सैलरी आखिरकार कहां तक पहुंच रही है?

अलग-अलग पे कमीशन के तहत ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी

Pay Commission



Hike in Gross Pay



Fitment Factor



Minimum Basic Salary



4th Pay Commission



27.60%



—



₹ 750



5th Pay Commission



31%



—



₹ 2,550



6th Pay Commission



54%



1.86



₹ 7,000



7th Pay Commission



14.29%



2.57



₹ 18,000

इस अनुमान को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। उसके साथ 60% महंगाई भत्ता और 24% HRA जोड़ने पर उसकी मौजूदा ग्रॉस सैलरी बनती है। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन, नया DA शून्य से शुरू होगा और केवल HRA नए बेसिक के हिसाब से जुड़ेगा। ऐसे में कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन वह 100% नहीं बल्कि अनुमानित रूप से करीब 31% के आसपास रह सकती है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल एक अनुमानित कैलकुलेशन है। वास्तविक वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों को किस तरह संशोधित करती है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन स्तर, पोस्टिंग का शहर (X, Y या Z कैटेगिरी), पद और अन्य सुविधाएं भी अंतिम सैलरी को प्रभावित करेंगी।

2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 18,000



Current Gross Salary (60% DA+24% HRA)



₹ 34,200

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 36,000



₹ 44,640



100%



31%



0.31



2.38



₹ 42,840



₹ 53,122



138%



55%



0.40



2.57



₹ 46,260



₹ 57,362



157%



68%



0.43

2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 2 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 19,900



Current Gross Salary



₹ 37,810



Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 39,800



₹ 49,352



100%



31%



0.31



2.38



₹ 47,362



₹ 58,729



138%



55%



0.40



2.57



₹ 51,143



₹ 63,417



157%



68%



0.43

लेवल-3 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित वेतन वृद्धि

Current Basic



₹ 21,700



Current Gross Salary



₹ 41,230

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 43,400



₹ 53,816



100%



31%



0.31



2.38



₹ 51,646



₹ 64,041



138%



55%



0.40



2.57



₹ 55,769



₹ 69,154



157%



68%



0.43

लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 25,500



Current Gross Salary



₹ 48,450

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 51,000



₹ 63,240



100%



31%



0.31



2.38



₹ 60,690



₹ 75,256



138%



55%



0.40



2.57



₹ 65,535



₹ 81,263



157%



68%



0.43

2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 5 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 29,200



Current Gross Salary



₹ 55,480



Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 58,400



₹ 72,416



100%



31%



0.31



2.38



₹ 69,496



₹ 86,175



138%



55%



0.40



2.57



₹ 75,044



₹ 93,055



157%



68%



0.43

लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 35,400



Current Gross Salary



₹ 67,260



Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross Salary Hike



Ratio



2



₹ 70,800



₹ 87,792



100%



30.50%



0.31



2.38



₹ 84,252



₹ 1,04,472



138%



55.30%



0.40



2.57



₹ 90,978



₹ 1,12,813



157%



67.70%



0.43

2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 7 के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 44,900



Current Gross Salary



₹ 85,310

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 89,800



₹ 1,11,352



100%



31%



0.31



2.38



₹ 1,06,862



₹ 1,32,509



138%



55%



0.40



2.57



₹ 1,15,393



₹ 1,43,087



157%



68%



0.43

लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी



Current Basic



₹ 47,600



Current Gross Salary



₹ 90,440

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 95,200



₹ 1,18,048



100%



31%



0.31



2.38



₹ 1,13,288



₹ 1,40,477



138%



55%



0.40



2.57



₹ 1,22,332



₹ 1,51,692



157%



68%



0.43

लेवल 9 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 53,100



Current Gross Salary



₹ 1,00,890



Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 1,06,200



₹ 1,31,688



100%



31%



0.31



2.38



₹ 1,26,378



₹ 1,56,709



138%



55%



0.40



2.57



₹ 1,36,467



₹ 1,69,219



157%



68%



0.43

लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए 2.0, 2.38 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी

Current Basic



₹ 56,100



Current Gross Salary



₹ 1,06,590

Fitment Factor



Revised Basic



New Gross Salary



Basic Pay Hike



Gross salary hike



Ratio



2



₹ 1,12,200



₹ 1,39,128



100%



31%



0.31



2.38



₹ 1,33,518



₹ 1,65,562



138%



55%



0.40



2.57



₹ 1,44,177



₹ 1,78,779



157%



68%



0.43

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिशें जारी नहीं की हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि को लेकर चल रही सभी गणनाएं संभावित अनुमान हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।