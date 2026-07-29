Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा अपडेट! जानिए कब आएगी नई सैलरी की खुशखबरी

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर, यानी 3 मई 2027 तक, अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा
  • फिलहाल, आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव और डेटा जुटाने की प्रक्रिया में है
  • आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
8th Pay Commission
8th पे कमीशन पर सरकार का बड़ा अपडेट।

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं और 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने पहली बार संसद में साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक सौंपेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि आयोग फिलहाल किस चरण में है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे कब लागू कर सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:100 रुपये से कम का शेयर रॉकेट सा उड़ा, 2400000 शेयरों के मालिक हैं विजय केडिया
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार की बत्ती गुल, सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ हुए बंद

संसद में सरकार ने क्या बताया?

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देनी होंगी। हालांकि, आयोग चाहे तो इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

आयोग सरकार को बीच-बीच में अपडेट देगा?

सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र होगी। आयोग को यह बाध्यता नहीं है कि वह अपनी बैठकों, सिफारिशों या प्रगति की जानकारी समय-समय पर सरकार को देता रहे, यानी रिपोर्ट तैयार होने तक सरकार को नियमित अपडेट मिलना जरूरी नहीं है।

रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा?

जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, तब केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) तय करेगा कि किन सिफारिशों को पूरी तरह या बदलाव के साथ लागू किया जाए। सरकार के लिए रिपोर्ट को तुरंत लागू करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कुछ महीने का समय लग जाता है।

7वें वेतन आयोग में कितना समय लगा था?

पिछले 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद जून 2016 में केंद्र सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दी थी। हालांकि, कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था और उन्हें एरियर भी मिला था।

इसी तरह इस बार भी अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आती है, तो सरकार इसे 2027 के आखिर तक मंजूरी दे सकती है। उम्मीद है कि इसे भी 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) के साथ लागू किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार ही करेगी।

अभी किस चरण में है 8वां वेतन आयोग?

फिलहाल, आयोग डेटा जुटाने और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में है। आयोग ने सितंबर 2026 में चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों का कार्यक्रम भी घोषित किया है। कर्मचारी संगठन और यूनियनें अपने सुझाव और मेमोरेंडम आयोग को भेज रही हैं।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर भविष्य में इसे मंजूरी मिलती है, तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है। हालांकि, यह सिर्फ कर्मचारियों की मांग है और अभी सरकार या वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था।

ये भी पढ़ें:70 रुपये का शेयर 90% फायदे पर हुआ लिस्ट, फिर धड़ाम हो गया छोटकू शेयर
ये भी पढ़ें:56% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शेयर पर निवेशकों की रहेगी नजर

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अभी तक न तो नई सैलरी तय हुई है और न ही किसी फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मुहर लगी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे वेतन बढ़ोतरी के दावों को अंतिम फैसला न मानें। कर्मचारियों और पेंशनरों को आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।