8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा अपडेट! जानिए कब आएगी नई सैलरी की खुशखबरी

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं और 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने पहली बार संसद में साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक सौंपेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि आयोग फिलहाल किस चरण में है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे कब लागू कर सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

संसद में सरकार ने क्या बताया?

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देनी होंगी। हालांकि, आयोग चाहे तो इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

आयोग सरकार को बीच-बीच में अपडेट देगा?

सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र होगी। आयोग को यह बाध्यता नहीं है कि वह अपनी बैठकों, सिफारिशों या प्रगति की जानकारी समय-समय पर सरकार को देता रहे, यानी रिपोर्ट तैयार होने तक सरकार को नियमित अपडेट मिलना जरूरी नहीं है।

रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा?

जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, तब केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) तय करेगा कि किन सिफारिशों को पूरी तरह या बदलाव के साथ लागू किया जाए। सरकार के लिए रिपोर्ट को तुरंत लागू करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कुछ महीने का समय लग जाता है।

7वें वेतन आयोग में कितना समय लगा था?

पिछले 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद जून 2016 में केंद्र सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दी थी। हालांकि, कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था और उन्हें एरियर भी मिला था।

इसी तरह इस बार भी अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आती है, तो सरकार इसे 2027 के आखिर तक मंजूरी दे सकती है। उम्मीद है कि इसे भी 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) के साथ लागू किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार ही करेगी।

अभी किस चरण में है 8वां वेतन आयोग?

फिलहाल, आयोग डेटा जुटाने और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में है। आयोग ने सितंबर 2026 में चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों का कार्यक्रम भी घोषित किया है। कर्मचारी संगठन और यूनियनें अपने सुझाव और मेमोरेंडम आयोग को भेज रही हैं।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर भविष्य में इसे मंजूरी मिलती है, तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है। हालांकि, यह सिर्फ कर्मचारियों की मांग है और अभी सरकार या वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?