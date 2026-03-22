8th Pay Commission: 15 लाख रुपये तक का एरियर, कर्मचारियों को मिलेगी मोटी रकम! जानें कितनी बढ़ सकती है सैलरी
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। कर्मचारियों को 20 महीने के लिए करीब 15 लाख रुपये तक एरियल मिल सकता है।
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के बीच इस समय 8वें वित्त आयोग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लाखों कर्मचारी बेसब्री से पे कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगले 14 से 18 महीनों में वित्त आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जाएगी। बता दें, 1 जनवरी 2026 से 8वां वित्त आयोग लागू हो चुका है। ऐसे में एरियर का कितना पैसा आएगा इस पर भी कर्मचारियों की तरफ से खूब मंथन हो रहा है।
3.6 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक मिल सकता है एरियर
इकॉनिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को मोटा एरियर 8वें पे कमीशन की वजह से मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का 20 महीने का एरियर 3.6 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक हो सकता है। यह उनके बेसिक पे पर निर्भर करेगा।
किसे होगा अधिक फायदा
रिपोर्ट के अनुसार जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 50,000 रुपये से अधिक होगा उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। यह कैलकुलेशन 20 महीने के एरियर और अन्य फिटमेंट फैक्टर्स पर तय होगा।
लेवल -1 कर्मचारी
जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 18000 रुपये होगा। उन्हें 3.6 लाख रुपये से 5.65 लाख रुपये के बीच एरियर मिलेगा। जोकि फिटमेंट फैक्टर पर तय किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 21700 रुपये होगा, उनका एरियर 4.34 लाख रुपये से 6.81 लाख रुपये तक हो सकता है। वहीं, 29200 रुपये बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद 5.84 लाख रुपये से 9.16 लाख रुपये के बीच एरियर मिल सकता है।
जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 47600 रुपये होगा उन्हें 9.52 लाख रुपये से 14.94 लाख रुपये तक एरियर मिल सकता है।
कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी
कर्मचारियों संगठनों ने 3 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर इस डिमांड को पूरा किया गया तब की स्थिति में बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 54000 रुपये तक पहुंच सकता है। बता दें, पे कमशीन को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में जमा करना है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।