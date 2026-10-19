8th Pay Commission: कर्मचारियों की नजर मुंबई की 22-23 अक्टूबर की बैठक पर, क्या होंगे मुद्दे
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की मुंबई में 22-23 अक्टूबर को अहम बैठक होगी
- मुंबई में होने वाली बैठकों के दौरान विभिन्न संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा
8th Pay Commission : करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर मुंबई में 22-23 अक्टूबर की बैठक पर रहेगी। यह 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में एक और अहम पड़ाव है। आयोग की इस बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
वेतन आयोग की बैठक में क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे?
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। मुंबई में होने वाली बैठकों के दौरान विभिन्न संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इन चर्चाओं से आयोग को कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरतों, मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर और प्रस्तावित बदलावों के संभावित प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।
बैठक में शामिल होने के लिए क्या थी शर्त?
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, मुंबई में आयोग से मिलने के इच्छुक संगठनों और संस्थाओं को 10 अक्टूबर 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना था। इसके लिए वेतन आयोग को मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिली यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी था। बैठक का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम बाद में इन्फार्म किए जाने की बात कही गई थी। आवेदन की निर्धारित समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक पे निकाली जाती है। इसमें महंगाई भत्ते का असर भी शामिल होता है ताकि कीमतें बढ़ने से जो कमाई घटी है, उसकी भरपाई हो सके और साथ में असली बढ़ोतरी भी मिले।
कब आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 की शुरुआत तक रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा बनती है।
रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर आयोग की बैठकों, संगठनों की मांगों और आने वाली सिफारिशों पर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें