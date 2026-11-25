8th Pay Commission:कर्मचारियों ने मांगा 6% सालाना इंक्रीमेंट, 5 प्रमोशन और ₹15 लाख बीमा कवर
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: BPMS की मांग है कि कर्मचारियों को फिलहाल मिलने वाले 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% किया जाए
- DA का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने का भी प्रस्ताव दिया गया है
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं। कर्मचारी संगठन भारत रक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने आयोग के सामने 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट, पूरे करियर में पांच बार प्रमोशन और 15 लाख रुपये तक बीमा कवर देने की मांग की है। संगठन ने सैलरी, पेंशन, बोनस और छुट्टियों से जुड़े कुल 73 प्रस्ताव आयोग को सौंपे हैं।
BPMS की मांग है कि कर्मचारियों को फिलहाल मिलने वाले 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% किया जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
30 साल की नौकरी में पांच बार प्रमोशन की मांग
कर्मचारी संगठन ने 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम पांच बार वित्तीय अपग्रेडेशन (MACP) देने की मांग की है। इसके साथ ही प्रमोशन के लिए अधिकतम पांच साल की समयसीमा तय करने और खाली पदों पर निर्भर रहने के बजाय डायनेमिक प्रमोशन सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
बीमा कवर 30 हजार से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग
BPMS ने केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मिलने वाले बीमा कवर को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने की मांग की है। वहीं, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस की सीमा 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।
OPS बहाली और बोनस बढ़ाने की मांग
संगठन ने नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की भी मांग की है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को कम से कम 30 दिन की सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर बोनस देने का प्रस्ताव रखा है।
छुट्टियों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठन ने पैटर्निटी लीव बढ़ाकर 45 दिन करने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान पूरे वेतन का भुगतान करने और सालाना कैजुअल लीव 12 दिन करने की मांग की है। महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
अभी सिर्फ मांगें, सरकार की मंजूरी बाकी
बता दें ये सभी प्रस्ताव कर्मचारी संगठन की मांगें हैं। 8वां वेतन आयोग इन पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। ऐसे में 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट, पांच प्रमोशन और बढ़े हुए बीमा कवर को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। बता दें आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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