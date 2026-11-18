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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी DR की दरों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कुछ एलिजिबल पेंशनर्स को 497 फीसदी, 6वें वेतन आयोग वालों को 269 फीसदी और 7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स को 63 फीसदी की दर से महंगाई राहत मिल रही है। ऐसे में कई पेंशनर्स के मन में सवाल है कि जब महंगाई सबके लिए एक जैसी है, तो DR की दरों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या 5वें वेतन आयोग के पेंशनर्स को दूसरों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिल रहा है? दरअसल, इसके पीछे वेतन आयोगों के अलग-अलग वेतन ढांचे और महंगाई की गणना का तरीका है। आइए समझते हैं कि 63, 269 और 497 फीसदी DR का पूरा गणित क्या है-

5वें वेतन आयोग के पेंशनर्स की DR बढ़कर 497 फीसदी हुई कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 17 नवंबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी कर 5वें वेतन आयोग से जुड़े कुछ एलिजिबल बेनिफिशियरीज की महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया। इसके तहत DR को 483 फीसदी से बढ़ाकर 497 फीसदी कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। यह फायदा उन जीवित CPF लाभार्थियों को मिलेगा, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए थे और जिन्हें तय नियमों के मुताबिक बेसिक एक्स-ग्रेशिया मिलता है। इनके लिए ग्रुप A, B, C और D के हिसाब से 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की बेसिक एक्स-ग्रेशिया निर्धारित है।

आखिर DR की दरों में इतना अंतर क्यों है? दरअसल, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई राहत की गणना एक ही तरीके से नहीं होती। तीनों के लिए CPI का आधार साल और रेफरेंस इंडेक्स अलग-अलग हैं। यानी महंगाई का आंकड़ा लगभग एक ही होता है, लेकिन उसे मापने और प्रतिशत निकालने का आधार अलग होता है। यही वजह है कि पुराने वेतन आयोगों के तहत DR की दर ज्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने वेतन आयोग के पेंशनर्स को अपने आप ज्यादा पैसा मिल रहा है।

AICPI-IW से तय होती है महंगाई राहत केंद्र सरकार की DR की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर होती है। इसमें पिछले 12 महीनों के औसत महंगाई सूचकांक को देखा जाता है। इसके बाद संबंधित वेतन आयोग के रेफरेंस इंडेक्स के आधार पर DR का प्रतिशत निकाला जाता है। 5वें वेतन आयोग में CPI का आधार वर्ष 1982 है, जबकि 6वें और 7वें वेतन आयोग में 2001 के आधार वाले इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। वहीं, 7वें वेतन आयोग की गणना में 2016 के नए CPI-IW आंकड़ों को 2001 के आधार से जोड़ने के लिए 2.88 का गुणांक लगाया जाता है। यह गुणांक लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है।

5वें वेतन आयोग में 497 फीसदी DR कैसे बनी? जुलाई 2025 से जून 2026 तक 12 महीनों का औसत AICPI-IW इंडेक्स 148.65 रहा। इसे 2001 के आधार पर बदलने के लिए 2.88 से गुणा किया जाता है, जिससे आंकड़ा 428.112 आता है। इसके बाद 1982 के आधार पर बदलने के लिए 4.63 से गुणा किया जाता है। इस तरह आंकड़ा करीब 1,982.16 पहुंच जाता है। अब 5वें वेतन आयोग का रेफरेंस इंडेक्स 306.33 है। इस गणना में अप्रैल 2004 से महंगाई भत्ते के 50 फीसदी हिस्से को महंगाई वेतन में मर्ज किए जाने का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए अंतिम गणना में 50 फीसदी घटाया जाता है। इसी आधार पर DR की दर करीब 497 फीसदी निकलती है।

6वें और 7वें वेतन आयोग का गणित 6वें वेतन आयोग में रेफरेंस इंडेक्स 115.76 रखा गया है। 2001 के आधार पर औसत महंगाई सूचकांक करीब 428.112 लेने पर DR की दर लगभग 269 फीसदी आती है। वहीं, 7वें वेतन आयोग में रेफरेंस इंडेक्स 261.42 है। इसी महंगाई इंडेक्स के आधार पर DR करीब 63 फीसदी निकलती है।