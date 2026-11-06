8th Pay Commission: बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग, पेंशन 67% और HRA 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: मौजूदा लेवल 1 का पे मैट्रिक्स 18000-56900 को बढ़ाकर 69000 रुपये करने का प्रस्ताव है
- इसके अलावा 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करना, 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा समाप्त करने की भी मांग है
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई अहम प्रस्ताव रखे हैं। इनमें मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और पेंशन को अंतिम वेतन का 67% करने की मांग शामिल है। इसके अलावा 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करना, 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा समाप्त करना, पुरुष कर्मचारियों को 45 दिन की पैटर्निटी लीव, माता-पिता की देखभाल के लिए 60 दिन की छुट्टी तथा शिक्षा भत्ते और मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसी मांगें भी शामिल हैं।
8वें वेतन आयोग की 5 बड़ी मांगें
1. मिनिमम सैलरी ₹69,000 करने का प्रस्ताव
मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 पर करने का प्रस्ताव है। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग रखी गई है।
2. पेंशन 67% करने की मांग
मौजूदा पेंशन अंतिम वेतन का 50% है। जबकि, प्रस्तावित पेंशन अंतिम वेतन का 67% और फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
3.पे लेवल मर्ज करने की मांग
पे लेवल को भी मर्ज करने की मांग उठी है। प्रस्तावित पे स्केल की बात करें तो मौजूदा लेवल 1 का पे मैट्रिक्स 18000-56900 को बढ़ाकर 69000 रुपये करने का प्रस्ताव है। लेवल दो और तीन को मर्ज करके पे स्केल-2 का प्रस्ताव है। इसका मौजूदा पे मैट्रिक्स 21700 से 69100 है, जिसे कम से 83200 रुपये तक करने का प्रस्ताव है।
पे स्केल 3 में मौजूदा लेवल 4 और 5 को मर्ज कर मिनिमम बेसिक सैलरी 112000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पे स्केल 4 में लेवल 6 को मर्ज करके बेसिक सैलरी 135700 रुपये करने का प्रस्ताव है। पे स्केल 5 को लेवल 7 और 8 को मर्ज करने का प्रस्ताव है। इसके तहत न्यूनतम मूल वेतन 182500 रुपये करने की मांग है। पे स्केल 6 में लेवल 9 और 10 को तथा पे स्केल 7-13 में लेवल 11-17 को मर्ज करने का प्रस्ताव है।
4. सालाना इंक्रीमेंट 6% करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। इसे बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
5. HRA बढ़ाकर 40% करने की मांग
- X कैटेगरी शहर: 40%
- Y कैटेगरी शहर: 35%
- Z कैटेगरी शहर: 30%
5. रिटायरमेंट पर 600 दिन की छुट्टी का पैसा
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की लिमिट 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की गई है।
1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग
NC-JCM ने इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है। हालांकि, ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। सरकार ने अभी तक मिनिमम सैलरी ₹69,000, 67% पेंशन या HRA की नई दरों को मंजूरी नहीं दी है। इन पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय के बाद ही होगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें