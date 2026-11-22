8th Pay Commission: 50% DA होने पर बेसिक पे में मर्जर, 3.833 फिटमेंट फैक्टर की भी डिमांड
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: कई संगठनों ने आयोग से 50 प्रतिशत डीए होने पर उसे बेसिक पे में मर्जर की मांग की है
- मौजूदा समय में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन का गठन हुए एक साल हो गया है। पिछले साल नवंबर में आयोग की घोषणा हुई थी। इस पे कमीशन के पास कुल 18 महीने का समय है। यानी अब आयोग के पास 6 महीने का समय और बचा है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को तैयार करके सरकार को देना है। जिन मु्द्दों की कर्मचारियों से जुड़े संगठन अधिक चर्चा कर रहे हैं उसमें डीए, फिटमेंट फैक्टर आदि है। कई संगठनों ने डीए को बेसिक पे में मर्जर का सुझाव दिया है।
BPMS ने अपनी डिमांड्स में कहा है कि जब कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए तब उसका मर्जर डीए के साथ कर दिया जाए। मौजूदा समय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। बता दें, यह डिमांड सगंठन ने 18 नवंबर को हुई आयोग के साथ दूसरे राउंड की मीटिंग में की है।
इसके अलावा भारत पेंशनर्स समाज ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे से मिला देने की मांग की है।
4 बार बढ़े डीए
पे कमीशन से कई संगठनों ने साल भर में 4 बार डीए बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा समय में दो बार डीए में इजाफा होता है। बता दें, संगठनों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए मौजूदा डीए पर्याप्त नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में इसे एक साल में 4 बार बढ़ाया जाए।
फिटमेंट फैक्टर भी 3.833 करने की मांग
NC-JCM ने आयोग से 3.8333 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर आयोग इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की रिपोर्ट देते है को उस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। अभी तक 8वें पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। यही वजह है कि सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। बता दें, 7वें पे कमीशन के वक्त पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।
कई शहरों में हो चुकी है मीटिंग
8वें पे कमीशन की मीटिंग देश के कई प्रमुख शहरों में हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ जैसे शहरों में आयोग अपनी मीटिंग कर चुका है। इन मीटिंग्स का मकसद देश के अलग-अलग कर्मचारियों की डिमांड्स का जानना था। आयोग की इन मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ा है।
बता दें, पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार की तरफ से 10 साल में एक बार होता है। इसका मकसद मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक अच्छी सैलरी, पेंशन, डीए आदि से जुड़े विषयों पर एक राय सरकार को देना है। जिस पर केंद्रीय कैबिनेट फैसला लेगाग।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।