8th Pay Commission: जनवरी 2027 में 67% हो सकता है DA, केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी मिलेगी राहत? समझें पूरा गणित

मुख्य बातें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। महंगाई के आंकड़ों का रुझान ऐसा ही बना रहा, तो जनवरी 2027 से DA बढ़कर 67% तक पहुंच सकता है। फिलहाल, जुलाई 2026 से DA को मूल वेतन के 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है, यानी अगली बढ़ोतरी होने पर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत अंक का इजाफा संभव है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

यह अनुमान औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, 67% DA अभी सरकार की ओर से घोषित नहीं किया गया है। यह एक संभावित कैलकुलेशन है, जो इस शर्त पर आधारित है कि अगस्त 2026 का इंडेक्स दिसंबर तक समान बना रहे। खास बात यह है कि जनवरी 2027 की संभावित DA बढ़ोतरी ऐसे समय हो सकती है, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार रहेगा। ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि DA की कैलकुलेशन कैसे होती है, 67% का अनुमान कैसे निकला और 8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है।

अभी कितना है DA और आगे कितनी बढ़ोतरी संभव है?

डिटेल्स स्थिति मौजूदा DA 63% संभावित अगला DA 67% संभावित बढ़ोतरी 4 प्रतिशत अंक संभावित प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2027 अनुमान का आधार AICPI-IW के आंकड़े स्थिति अभी अनुमान, सरकारी घोषणा नहीं

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से 63% निर्धारित है। अगली किस्त जनवरी 2027 से लागू होने वाली संभावित बढ़ोतरी से जुड़ी होगी। यहां ध्यान दें कि 63% से 67% का बदलाव 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी है। वास्तविक DA दर का फैसला संबंधित अवधि के महंगाई सूचकांक और सरकार की आधिकारिक घोषणा के आधार पर होगा।

AICPI-IW क्या है और DA तय करने में इसकी क्या भूमिका है?

AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) औद्योगिक श्रमिकों के लिए रिटेल प्राइस में होने वाले बदलाव को मापता है। इस सूचकांक से पता चलता है कि समय के साथ डेली की गुड्स एंड सर्विस की प्राइस में कितना बदलाव आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA की कैलकुलेशन में इस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी और जुलाई में लागू होने वाली DA किस्तों के लिए संबंधित 12 महीनों के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं।

अगली संभावित किस्त के लिए जनवरी से दिसंबर 2026 तक के AICPI-IW आंकड़ों को देखा जाएगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2026 तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जबकि सितंबर का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं था। अगर अगस्त का इंडेक्स दिसंबर तक स्थिर रहता है, तो कैलकुलेशन के आधार पर DA करीब 67% तक पहुंच सकता है। लेकिन, आने वाले महीनों में इंडेक्स बढ़ने या घटने से यह अनुमान बदल सकता है।

67% DA का अनुमान कैसे निकाला गया?

दिए गए आकलन के अनुसार, जनवरी से दिसंबर 2026 के लिए औसत AICPI-IW 152 माना गया है। इसी औसत को DA कैलकुलेशन के फॉर्मूले में रखने पर करीब 67.46% का आंकड़ा निकलता है।

कैलकुलेशन को आसान भाषा में समझें।



औसत AICPI-IW:- 152

152 152 को 2.88 से गुणा करने पर:- 437.76

437.76 इसमें से 261.41 घटाने पर:- 176.35

176.35 176.35 को 261.41 से भाग देने पर:- लगभग 0.6746

लगभग 0.6746 100 से गुणा करने पर:- लगभग 67.46%

इस कैलकुलेशन से करीब 67.46% का आंकड़ा मिलता है। हालांकि, इस प्रतिशत को सीधे मौजूदा 63% DA से घटाकर बढ़ोतरी निकालना सही नहीं होगा। दिए गए फॉर्मूले और मौजूदा DA की तुलना के बीच स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि आधिकारिक DA कैलकुलेशन में निर्धारित आधार और संबंधित अवधि के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इसलिए 67% को फिलहाल संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। अंतिम दर का पता संबंधित इंडेक्स आंकड़े और सरकार के फैसले से चलेगा।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आ सकती है?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को नवंबर 2025 में नोटिफाइड किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के हिसाब से मई 2027 तक उसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जनवरी 2027 से DA में बढ़ोतरी होती है, तो यह 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से कुछ महीने पहले लागू हो सकती है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट आने और नई वेतन संरचना लागू होने के बीच का समय अलग हो सकता है। कर्मचारियों को यह भी समझना चाहिए कि वेतन आयोग की सिफारिशें आने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से नया वेतन लागू हो जाएगा। सरकार को सिफारिशों पर विचार करके आगे का फैसला करना होता है।

क्या 8वें वेतन आयोग में DA मूल वेतन में मर्ज हो सकता है?

कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने DA से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।FNPO (Federation of National Postal Organisations) ने मांग की है कि DA की कैलकुलेशन में वास्तविक बढ़ोतरी को बिना राउंडिंग-ऑफ के शामिल किया जाए। संगठन ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि DA/DR जब 25% से ऊपर हो जाए, तो उसे मूल वेतन में मर्ज करने पर विचार किया जाए।

भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने भी DA और महंगाई राहत (DR) में हर 3 महीने के औसत के आधार पर संशोधन और वास्तविक महंगाई के अनुरूप भुगतान का प्रस्ताव रखा है। ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं, सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से मंजूर किए गए नियम नहीं। आयोग इन प्रस्तावों पर क्या रुख अपनाता है, यह उसकी सिफारिशों और आगे होने वाले सरकारी फैसलों से स्पष्ट होगा।

नया वेतनमान लागू होने पर DA का क्या होगा?

नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA की मौजूदा दर और उसकी कैलकुलेशन का तरीका बदल सकता है। नई वेतन संरचना में मौजूदा DA को मूल वेतन में शामिल करने और नए आधार से DA की कैलकुलेशन शुरू करने जैसे विकल्पों पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि मौजूदा 67% DA निश्चित रूप से मूल वेतन में मर्ज होगा या नई व्यवस्था में DA अनिवार्य रूप से शून्य से शुरू होगा। इसका अंतिम स्वरूप सरकार के फैसले और लागू होने वाली नई वेतन संरचना पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या है अहम?

जनवरी 2027 से DA के 67% तक पहुंचने का अनुमान महंगाई सूचकांक के एक संभावित परिदृश्य पर आधारित है। अगर आने वाले महीनों में AICPI-IW में बदलाव होता है, तो कैलकुलेशन भी बदल सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल 3 बातों पर नजर रखनी चाहिए।

सितंबर से दिसंबर 2026 तक जारी होने वाले AICPI-IW के आंकड़े।

जनवरी 2027 की DA किस्त पर केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और DA/DR से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव।

DA का 67% तक पहुंचना अभी एक अनुमान है, पक्की घोषणा नहीं। वहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते की भविष्य की व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अंतिम फैसले के लिए सरकारी नोटिफिकेशन और आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना जरूरी है।