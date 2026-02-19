होली से पहले होगा DA का ऐलान, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की इतनी हो जाएगी सैलरी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के लिए श्रम ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का आंकड़ा 148.2 जारी किया है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के लिए श्रम ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का आंकड़ा 148.2 जारी किया है। इसके आधार पर जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) में 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58% की दर बढ़कर 60% हो जाएगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।

होली से पहले ऐलान संभव सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार होली से पहले इसका ऐलान कर सकती है? इस बार होली 3 मार्च 2026 को है। परंपरा के मुताबिक सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) के लिए DA बढ़ाती है, लेकिन घोषणा अक्सर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में करती है। कई बार बड़े त्योहारों जैसे होली या दिवाली से पहले घोषणा देखने को मिलती है, ताकि कर्मचारियों को त्योहार से पहले राहत मिल सके। हालांकि ऐसा हर बार संभव नहीं होता।

उदाहरण के तौर पर 2025 में होली 14 मार्च को थी, लेकिन DA बढ़ोतरी की घोषणा 28 मार्च को हुई थी। वहीं साल की दूसरी बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 को घोषित की गई, जबकि दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ी थी। यानी त्योहार से पहले ऐलान की संभावना रहती है, पर इसकी कोई पक्की तारीख तय नहीं होती। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि इस बार सरकार होली से पहले घोषणा कर सकती है, हालांकि औपचारिक आदेश अप्रैल में भी आ सकता है।

उदाहरण में समझें DA क्यों इतना अहम है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 7th पे कमीशन के तहत एंट्री लेवल ग्रुप D कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है और 8th पे कमीशन लागू होने में समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिलहाल स्थिर रहेगी, लेकिन DA हर छह महीने में बढ़ता रहेगा, जिससे कुल वेतन में इजाफा होता है।

अगर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 58% DA मिलता है तो DA की रकम 10,440 रुपये बनती है और कुल वेतन 28,440 रुपये होता है। अब यदि DA 60% हो जाता है, तो यह 10,800 रुपये होगा और बेसिक+DA मिलाकर 28,800 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सालाना 3% की इंक्रीमेंट अलग से मिलती है। सीनियर कर्मचारियों को अन्य कई भत्ते भी मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी पर बड़ा असर पड़ता है।