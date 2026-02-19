Hindustan Hindi News
होली से पहले होगा DA का ऐलान, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की इतनी हो जाएगी सैलरी

Feb 19, 2026 06:52 pm IST
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के लिए श्रम ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का आंकड़ा 148.2 जारी किया है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 के लिए श्रम ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का आंकड़ा 148.2 जारी किया है। इसके आधार पर जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) में 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58% की दर बढ़कर 60% हो जाएगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।

होली से पहले ऐलान संभव

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार होली से पहले इसका ऐलान कर सकती है? इस बार होली 3 मार्च 2026 को है। परंपरा के मुताबिक सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) के लिए DA बढ़ाती है, लेकिन घोषणा अक्सर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में करती है। कई बार बड़े त्योहारों जैसे होली या दिवाली से पहले घोषणा देखने को मिलती है, ताकि कर्मचारियों को त्योहार से पहले राहत मिल सके। हालांकि ऐसा हर बार संभव नहीं होता।

उदाहरण के तौर पर 2025 में होली 14 मार्च को थी, लेकिन DA बढ़ोतरी की घोषणा 28 मार्च को हुई थी। वहीं साल की दूसरी बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 को घोषित की गई, जबकि दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ी थी। यानी त्योहार से पहले ऐलान की संभावना रहती है, पर इसकी कोई पक्की तारीख तय नहीं होती। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि इस बार सरकार होली से पहले घोषणा कर सकती है, हालांकि औपचारिक आदेश अप्रैल में भी आ सकता है।

उदाहरण में समझें

DA क्यों इतना अहम है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 7th पे कमीशन के तहत एंट्री लेवल ग्रुप D कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है और 8th पे कमीशन लागू होने में समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिलहाल स्थिर रहेगी, लेकिन DA हर छह महीने में बढ़ता रहेगा, जिससे कुल वेतन में इजाफा होता है।

अगर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 58% DA मिलता है तो DA की रकम 10,440 रुपये बनती है और कुल वेतन 28,440 रुपये होता है। अब यदि DA 60% हो जाता है, तो यह 10,800 रुपये होगा और बेसिक+DA मिलाकर 28,800 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सालाना 3% की इंक्रीमेंट अलग से मिलती है। सीनियर कर्मचारियों को अन्य कई भत्ते भी मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी पर बड़ा असर पड़ता है।

क्या है कैलकुलेशन

DA की गणना 12 महीने के AICPI-IW औसत के आधार पर होती है। दिसंबर 2025 तक 12 महीने का औसत 145.54 रहा है। 2016 बेस ईयर के आंकड़े को 2001 बेस से जोड़ने के लिए 2.88 का फैक्टर लगाया जाता है। तय फॉर्मूले के अनुसार DA करीब 60.33% बनता है। सरकार आमतौर पर राउंड फिगर में घोषणा करती है, इसलिए इसे 60% माना जा रहा है। यानी जनवरी 2026 से DA 58% से बढ़कर 60% होना लगभग तय है—अब सबकी नजर सिर्फ सरकार के आधिकारिक आदेश पर टिकी है।

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

