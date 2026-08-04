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8वें वेतन आयोग में निकली बंपर भर्ती! जानिए कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल समेत कुल 20 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं
  • MBA, Finance, HR, IR और LLB की योग्यता रखने वाले अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं
  • आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है
  • आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
8th pay commission hiring
8वें वेतन आयोग में निकली बंपर भर्ती।

अगर आप 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आयोग ने विभिन्न कंसल्टेंट (Consultant) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी और चयनित उम्मीदवारों को आयोग के साथ वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देने का मौका मिलेगा। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा है कि योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा कर नई सिफारिशें तैयार करने के लिए किया गया है। इसी प्रॉसेस में एक्सपर्ट की जरूरत को देखते हुए आयोग ने कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू की है। नियुक्ति की अवधि एक साल या आयोग के कार्यकाल तक, जो भी पहले पूरा होगा, रहेगी। अगर जरूरत हुई और उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, तो अनुबंध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

आयोग के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स (HR), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (IR) या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या MBA होना चाहिए। इसके अलावा एलएलबी (LLB) डिग्रीधारक, जो बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में रजिस्टर्स हैं और जिन्हें कानून संबंधी रिसर्च या ट्रिब्यूनल एवं कोर्ट में सर्विस मामलों का एक्सपीरियंस है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सल (Microsoft Excel), स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तैयार करने का अच्छा ज्ञान अनिवार्य रखा गया है। वहीं, जिन अभ्यर्थियों को वेतन संरचना (Pay Structure), कर्मचारी लाभ (Compensation Package), स्थापना संबंधी मामलों या सरकारी सेवा नियमों का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले दो संदर्भ (References) से इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या लंबित कानूनी विवाद नहीं है।

कितने पद हैं और किसे मिलेगा मौका?

आयोग ने कुल 20 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें सबसे सीनियर कैटेगिरी सीनियर कंसल्टेंट के 5 पद हैं, जिनके लिए 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस और अधिकतम 45 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। दूसरी कैटेगिरी कंसल्टेंट की है, जिसमें 5 पद उपलब्ध हैं। इसके लिए उम्मीदवार के पास 6 साल से अधिक अनुभव और अधिकतम 40 साल आयु होनी चाहिए। तीसरी कैटेगिरी यंग प्रोफेशनल (Consultant – Young Professional) की है, जिसमें 10 पद हैं। इसके लिए 4 वर्ष से अधिक अनुभव और अधिकतम 32 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित उम्मीदवारों को फिक्स्ड रेम्यूनरेशन (निश्चित मासिक पारिश्रमिक) दिया जाएगा। अलग-अलग कैटेगिरी के अनुसार वेतन तय होगा। हालांकि, विस्तृत वेतनमान और अन्य शर्तें आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लागू होंगी। नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी (Temporary) होगी और आवश्यकता पड़ने पर आयोग बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त भी कर सकता है।

रोलफुल-टाइमपार्ट-टाइम
(12 डेज/मंथ)(6 डेज/मंथ)
कंसल्टेंट (सीनियर)₹1,80,000₹90,000₹45,000
कंसल्टेंट₹1,20,000₹60,000₹30,000
कंसल्टेंट (यंग प्रोफेशनल)₹90,000₹45,000₹22,500

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईमेल, डाक या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी। आयोग ने यह भी बताया है कि अगर भर्ती से जुड़ा कोई संशोधन या नई सूचना जारी होती है, तो वह केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और जॉइनिंग

चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। ईमेल मिलने के बाद उम्मीदवार को 7 दिनों के भीतर अपनी सहमति देनी होगी। इसके बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर जॉइन करना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि जो उम्मीदवार तुरंत जॉइन करने के लिए उपलब्ध होंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

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यह भर्ती उन प्रोफेशनल के लिए एक बेहतरीन अवसर मानी जा रही है, जो सरकारी नीतियों, वेतन संरचना, पेंशन सुधार और प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखते हैं। 8वें वेतन आयोग के साथ काम करने का एक्सपीरियंस न केवल प्रतिष्ठित होगा, बल्कि भविष्य में भी करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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