8वां वेतन आयोग: 70% काम पूरा, रिपोर्ट मिलते ही सरकार कर सकती है ये काम
मुख्य बातें
- वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में जुट गया है
- वेतन आयोग की सिफारिशें जब सरकार को मिलेंगी, उसके बाद कब तक इसे लागू किया जाएगा
- इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं
8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग के गठन को एक साल से भी ज्यादा हो गए हैं। वेतन आयोग ने अपने कार्यकाल का लगभग 70% हिस्सा पूरा कर लिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में जुट गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, नई पे मैट्रिक्स, न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते (DA) और दूसरे भत्तों में बदलाव जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। सवाल है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जब सरकार को मिलेंगी, उसके बाद कब तक इसे लागू किया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं।
क्या है पूरी प्रक्रिया?
-8वें वेतन आयोग द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी। फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा से जुड़ी शर्तों जैसे सभी सुझावों पर मंथन किया जाएगा।
-इसके बाद, सरकार यह तय करेगी कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के नियमों और शर्तों के तहत, किन प्रस्तावों, विचारों और शिकायतों को स्वीकार किया जाए, उनमें बदलाव किया जाए या उन्हें खारिज कर दिया जाए। यह निर्णय प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। कुछ सुझावों, खासकर भत्तों, पेंशन या उन्हें लागू करने से जुड़ी चिंताओं के मामले में, अतिरिक्त जांच या किसी समिति द्वारा समीक्षा की जरूरत हो सकती है।
- अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद, केंद्र सरकार एक नई अधिसूचना और जरूरी आदेश जारी करेगी। इसमें संशोधित वेतन संरचना, लागू होने वाले नियम-कानून और प्रभावी तारीखों की जानकारी दी जाएगी।
- इसके बाद केंद्र सरकार एक तारीख तय करेगी और संबंधित कर्मचारी यूनियनों, संघों और पेंशनभोगियों को इसकी सूचना देगी। इसी तारीख से 8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा। इसके बाद, संबंधित विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन और पेंशन लाभों की गणना करेंगे। फिर, सरकारी आदेशों के अनुसार बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान किया जाएगा।
वेतन आयोग किन मुद्दों पर कर रहा मंथन?
8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में उन विषयों का जिक्र है, जिन पर आयोग को अपनी सिफारिशें देनी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर ToR के मुताबिक, आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और सुविधाओं में जरूरी बदलावों की समीक्षा करेगा।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पैनल में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य हैं। बता दें कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समयसीमा मई 2027 है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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