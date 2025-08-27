8th Pay Commission CGHS to be replaced with a new insurance based scheme know details 8वें वेतन आयोग में CGHS में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, Business Hindi News - Hindustan
8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:50 AM
8th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसे एक नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना से बदला जा सकता है, जिसका नाम CGEPHIS (केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना) होगा।

क्या है डिटेल

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में पिछले दस सालों के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं। 7वें वेतन आयोग की अवधि (2016-2025) अब अपने अंतिम चरण में है और इस बीच सरकार ने 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है। इस बीच, 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बड़े बदलाव कर सकती है।

क्या है उम्मीदें

बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी भी लंबित है। इस देरी के बावजूद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कई उम्मीदें सामने आ रही हैं। सीजीएचएस की जगह एक नई बीमा-आधारित योजना (सीजीईपीएचआईएस) लाने पर ज़ोरदार चर्चा चल रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक व्यापक और आधुनिक बन सकें। नई योजना लागू होने तक, कर्मचारियों की मांग है कि सीएस(एमए) और ईसीएचएस अस्पतालों को सीजीएचएस में शामिल किया जाए ताकि इलाज की सुविधा आसान हो सके। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि स्वास्थ्य योगदान में भी वृद्धि होगी। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि सुविधाओं में भी उसी अनुपात में सुधार हो।

अभी तक के अपडेट

जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि, टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR)—जिससे आयोग का कार्यक्षेत्र, गाइडलाइन्स आदि तय होते हैं—अब तक अधूरा है; इसकी मंजूरी अभी बाकी है। सरकार ने हाल ही में संसद (राज्यसभा) में बताया है कि स्टेकहोल्डर्स से इनपुट्स लिए जा रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DoPT आदि; लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन और आयोग का गठन अभी बाकी है। शुरुआती रूप से यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि गठन में देरी हो सकती है, और यह संभवतः FY 2027 (देर से 2026 तक) या 2027 से लागू हो सकता है।

