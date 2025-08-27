8वें वेतन आयोग में CGHS में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसे एक नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना से बदला जा सकता है, जिसका नाम CGEPHIS (केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना) होगा।

क्या है डिटेल फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में पिछले दस सालों के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं। 7वें वेतन आयोग की अवधि (2016-2025) अब अपने अंतिम चरण में है और इस बीच सरकार ने 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है। इस बीच, 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बड़े बदलाव कर सकती है।

क्या है उम्मीदें बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी भी लंबित है। इस देरी के बावजूद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कई उम्मीदें सामने आ रही हैं। सीजीएचएस की जगह एक नई बीमा-आधारित योजना (सीजीईपीएचआईएस) लाने पर ज़ोरदार चर्चा चल रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक व्यापक और आधुनिक बन सकें। नई योजना लागू होने तक, कर्मचारियों की मांग है कि सीएस(एमए) और ईसीएचएस अस्पतालों को सीजीएचएस में शामिल किया जाए ताकि इलाज की सुविधा आसान हो सके। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि स्वास्थ्य योगदान में भी वृद्धि होगी। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि सुविधाओं में भी उसी अनुपात में सुधार हो।