केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इन मांगों को लेकर 12 फरवरी को हड़ताल

संक्षेप: संगठन ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी मांगें नहीं मानी गईं, तो 12 फरवरी 2026 को देशभर में एक दिन की हड़ताल की जाएगी।

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी संगठन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों का परिसंघ (CCGEW) ने सरकार को साफ चेतावनी दी है। संगठन ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी मांगें नहीं मानी गईं, तो 12 फरवरी 2026 को देशभर में एक दिन की हड़ताल की जाएगी। CCGEW के महासचिव एसबी यादव ने बताया कि संगठन से जुड़े सभी कर्मचारी संगठन इस हड़ताल में शामिल होंगे और यह फैसला पूरी तरह से गंभीर है।

8वें वेतन आयोग में डिमांड CCGEW की सबसे बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। संगठन चाहता है कि सरकार 8th वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में कर्मचारियों और स्टाफ साइड (NC-JCM) के सुझावों को शामिल करे। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत देने की मांग की गई है, ताकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक राहत मिल सके। संगठन ने यह भी मांग की है कि 50% महंगाई भत्ता (DA/DR) को बेसिक वेतन और पेंशन में मर्ज किया जाए। गौरतलब है कि 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में बना था और उसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी CCGEW ने सरकार को घेरा है। संगठन ने NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को पूरी तरह खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहाल करने की मांग की है। साथ ही, पेंशनर्स के बीच रिटायरमेंट की तारीख या वेतन आयोग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने की बात कही है। कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR एरियर को जारी करने और पेंशन की कम्यूटेड राशि 15 साल की बजाय 11 साल में बहाल करने की मांग भी शामिल है।